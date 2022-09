Ehemaliger "Profil"-Chefredakteur Sven Gächter gestorben

Sven Gächter erlag im Alter von 60 Jahren einer schweren Krankheit. Als "Mensch, an den man sich zu jeder Zeit mit Freud und Leid wenden konnte", würdigte ihn "Profil"-Herausgeber Christian Rainer.

Der langjährige Chefredakteur und Kulturredakteur des Nachrichtenmagazins "Profil", Sven Gächter, ist gestorben. "Profil"-Herausgeber Christian Rainer bestätigte einen entsprechenden Bericht des "Standard" am Mittwochabend. Gächter hatte sich im Sommer 2021 aus persönlichen Gründen aus der "Profil"-Chefredaktion zurückgezogen. Seit zwei Jahren rang er mit einer schweren Krankheit. Er wurde 60 Jahre alt.

"Sven war für viele von uns weit mehr als ein Kollege, viel mehr als ein großartiger Journalist. Sven war ein Familienmitglied in der Großfamilie 'Profil'", schrieb Rainer in einer Nachricht an die Redaktion. "Er war jener Mensch, an den man sich zu jeder Zeit mit Freud und Leid wenden konnte, der stets abrufbare Empathie und Liebe für uns hatte."

Gächter, 1962 geboren und Schweizer Staatsbürger, studierte Germanistik und Linguistik und arbeitete zunächst für die "Weltwoche" und den deutschen "Wiener", ehe er 1994 zum "Profil" stieß. Bereits ein Jahr später stieg er zum Kultur-Ressortleiter auf, ehe er 2002 ein Teil der Chefredaktion des Nachrichtenmagazins wurde. Neben seiner journalistischen Tätigkeit war er DJ, Produzent und Veranstalter.

(APA/Red.)