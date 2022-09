0,75 Prozentpunkte - EZB erhöht Zinsen neuerlich kräftig

Am Donnerstag erhöhte die Europäische Zentralbank den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte. Dies ist die höchste Steigerung seit Einführung des Euro. Damit soll die aus dem Ruder laufende Inflation eingedämmt werden.

Wien. Monatelang hat die Europäische Zentralbank unter der Führung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde der stetig steigenden Inflation zugesehen. Anfangs noch mit der irrigen Meinung, es handle sich nur um ein „temporäres“ Phänomen. Später dann mit dem Wissen, dass bei der Geldpolitik etwas getan werden muss, aber immer noch mit angezogener Handbremse.

Seit dem Sommer ist diese Phase nun endgültig vorbei. Im Juli gab es die erste Zinserhöhung seit dem Jahr 2011. Und anders als damals erwartet begnügte sich die EZB nicht mit einer üblichen Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt sondern erhöhte den Leitzins gleich auf 0,5 Prozent. Am Donnerstag folgte nun der nächste Schlag. Wie auf den Finanzmärkten in den vergangenen Tagen bereits erwartet worden war, legten die Währungshüter in Frankfurt nochmal etwa darauf. So wird der Leitzins sogar um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent angehoben.