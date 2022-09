0,75 Prozentpunkte - EZB macht historischen Zinsschritt

(c) IMAGO/Political-Moments

Am Donnerstag erhöhte die Europäische Zentralbank den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte. Dies ist die höchste Steigerung seit Einführung des Euro. Damit soll die aus dem Ruder laufende Inflation eingedämmt werden. Im Herbst dürften weitere Steigerungen folgen.

Wien. „Energie ist zwar der Haupttreiber der Inflation. Inzwischen breitet sie sich aber auch in anderen Bereichen – etwa Dienstleistungen – aus.“ Mit diesen Worten begründet EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag die historische Anhebung der Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte. Die Inflation von zuletzt 9,1 Prozent in der Eurozone sei „viel zu hoch“. „Unsere Mission ist, die Preisstabilität wiederherzustellen. Und das werden wir auch machen“, versucht die Französin die Bedenken gegen die Entschlossenheit der Zentralbank zu zerstreuen.