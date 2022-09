Ärzte besorgt um Gesundheit von Queen Elizabeth II.

Nach sorgenvollen Meldungen bezüglich der Gesundheit von Queen Elizabeth II. bleibt diese weiter unter medizinischer Beobachtung. Die royale Familie macht sich auf nach Balmoral, um bei der Königin zu sein.

Die Ärzte der britischen Königin Elizabeth II. machen sich Sorgen um die Gesundheit der 96 Jahre alten Monarchin. Das teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag mit. "Nach einer weiteren Bewertung heute Morgen sind die Ärzte der Königin besorgt um die Gesundheit Ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter medizinischer Beobachtung bleibt", sagte ein Palastsprecher. Die Queen fühle sich aber wohl und bleibe auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral, hieß es weiter.

Familie versammelt sich in Balmoral

Wie die BBC am Donnerstagnachmittag berichtete, waren Prinz Charles (73) und seine Frau, Herzogin Camilla (75), sowie Prinzessin Anne (72) bereits auf Schloss Balmoral in Schottland eingetroffen. Prinz Andrew (62) sowie sein jüngerer Bruder Prinz Edward (58) und dessen Frau Gräfin Sophie (57) waren Medienberichten zufolge auf dem Weg. Bestätigt wurde, dass auch Prinz William (40) und dessen Bruder Prinz Harry (37) mit seiner Frau Meghan (41) auf dem Weg waren. Zwischen dem Paar und dem Rest der Familie war das Verhältnis zuletzt angespannt.

Erst am Mittwoch hatte die Queen ihre Teilnahme an einer virtuellen Sitzung ihres Geheimrats (Privy Council) absagen müssen. Tags zuvor hatte sie zuerst Boris Johnson empfangen, der sein Rücktrittsgesuch einreichte, und gleich darauf Liz Truss, die sie zur neuen Premierministerin ernannte. Diese Treffen fanden aus gesundheitlichen Gründen, entgegen der Tradition auf Balmoral statt, und nicht im Buckingham-Palast. Es sei ein voller Tag gewesen, sagte ein Sprecher zur Begründung der Absage am Mittwoch.

Die neue Premierministerin Liz Truss erklärte, das ganze Land sei "zutiefst besorgt" angesichts der Nachrichten von der Queen. "Meine Gedanken - und die Gedanken aller Menschen im Vereinigten Königreich - sind jetzt bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie", schrieb Truss im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Auch der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, teilte mit, dass seine und „die Gebete der Nation“ bei der Queen seien.

Seit Jahren gesundheitliche Probleme

Obwohl die Queen bis zuletzt Termine wahrnahm, bereitete ihre Gesundheit in den letzten Jahren immer wieder Sorge. Aufgrund von Mobilitätsproblemen sah man sie zuletzt oft mit einem Gehstock, die Teilnahme an vielen Veranstaltungen musste sie absagen. Auch vor ihrem 70-jährigen Thronjubiläum dieses Jahr war unklar, an welchen Terminen die Queen persönlich überhaupt teilnehmen könne. Schließlich zeigte sie sich dreimal auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. Zusätzlich erkrankte die Queen im letzten Jahr an Corona. Obwohl sie damals, Angaben des Palasts zufolge, nur an milden Symptomen litt, machten sich ihre Ärzte Sorgen. Anfang Juli wurden die offiziellen Pflichten der Queen gelockert, da sie bei der Eröffnungszeremonie des britischen Parlaments nicht anwesend sein konnte.

Gleichzeitig überraschte die Queen in den letzten Monaten immer wieder mit Auftritten in der Öffentlichkeit, etwa Ende Juni bei einer Zeremonie in der schottischen Stadt Edinburgh oder im Mai bei einem Besuch der nach ihr benannten U-Bahn-Linie.

Historische Regenschaft

Elizabeth II. blickt auf die längste Regentschaft in Großbritannien zurück und ist zugleich die derzeit älteste amtierende Monarchin der Welt. Erst diesen Juni feierte sie ihr 70. Thronjubiläum. Sie hatte den Thron 1952 nach dem Tod ihres Vaters George VI. mit 25 Jahren bestiegen. Damals war Winston Churchill Premierminister. Es folgten mehr als ein Dutzend weitere Regierungschefs.

Parlamentspräsident Lindsay Hoyle unterbrach die Sitzung des Unterhauses am Nachmittag, um die Abgeordneten zu informieren. "Ich weiß, ich spreche für die gesamte Kammer, wenn ich sage, dass wir Ihrer Majestät der Queen die besten Wünsche senden, und dass unsere Gedanken und Gebete in diesem Moment bei ihr und der Royal Family sind."

(red/APA)