Projekt "zuhause ankommen" wird ausgeweitet und verlängert

Im Rahmen des Projekts wird Wohnungslosen eine eigene Wohnung verschafft. Man erspart ihnen damit den Umweg über ein Notunterkunft. 600 Menschen bekamen dadurch 2021 wieder ein Dach über dem Kopf.

Das Konzept "Housing first" - Wohnungslosen den Umweg über Notunterkünfte zu ersparen und ihnen gleich wieder eine eigene Wohnung zu verschaffen - hat sich bewährt: Im Rahmen des 2021 gestarteten Projekts "zuhause ankommen" bekamen 600 Menschen wieder ein Dach über dem Kopf. So die Bilanz von Sozialministerium, Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (Bawo), und Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV). Das Projekt wird nun verlängert und ausgeweitet.

Sozialeinrichtungen seien immer häufiger damit konfrontiert, dass sich Menschen an sie wenden, die bisher noch nie in sozialen Notlagen waren, so Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) in einer Pressekonferenz am Donnerstag in Linz. Daher wurde im Vorjahr die Initiative "zuhause ankommen" gestartet. Ziel ist es, Menschen eine Wohnung zu vermitteln, ohne sie vorher lange in Notquartieren unterbringen zu müssen.

600 Menschen haben wieder Dach über dem Kopf

Es geht auch um verdeckte Wohnungsnot, etwa wenn Frauen aus Gewaltbeziehungen ausbrechen wollen, aber das mangels eigener vier Wände nicht können, wie Bawo-Obfrau Elisabeth Hammer schilderte. Sie betonte, dass sich das Konzept "Housing first" bewähre. Die Mietstabilität liege dabei bei 95 Prozent, das heißt nach drei Jahren leben 95 Prozent nach wie vor in der Wohnung. Hilfreich sei dabei ist auch, dass die Mietverträge auf die Betroffenen selbst laufen und, dass die Menschen je nach Bedarf auch in ihren Wohnungen weiter betreut werden.

Daher wurde der Ansatz auch für "zuhause ankommen" gewählt. Im ersten Projektjahr wurden 300 Wohnungen vermittelt. 600 Personen, darunter 233 Kinder, haben wieder ein Dach über dem Kopf. Knapp 60 Prozent der erwachsenen Betroffenen waren Frauen. Nun soll das Projekt vorerst bis April 2023 verlängert werden.

Das Sozialministerium macht - wie im ersten Jahr - 2,6 Millionen Euro dafür locker. Neben den Bundesländern Burgenland, Kärnten, Nieder- und Oberösterreich und Wien, wird es auch auf die Steiermark ausgerollt. Die Zahl der obdachlos gemeldeten Personen sei in den vergangenen Jahren in Österreich zwischen 19.000 und 24.500 gelegen, berichtete Hammer. Die Dunkelziffer dürfte aber doppelt so hoch sein, schätzt sie.

(APA)