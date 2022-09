Vier Tote bei stundenlangem Amoklauf in Memphis

Die Polizei nahm den 19-Jährigen nach einer Verfolgungsjagd fest. Einen Teil seiner Tat übertrug der Täter per Livestream im Internet. Das Motiv war zunächst noch unklar.

In Memphis im US-Staat Tennessee hat ein 19-jähriger Schütze bei einem stundenlangen Amoklauf mindestens vier Menschen getötet und drei weitere verletzt, bevor die Polizei ihn am Mittwochabend (Ortszeit) nach einer Verfolgungsjagd festnehmen konnte. Polizeichefin Cerelyn Davis sprach von mindestens acht Tatorten. Einen Teil seiner Aktionen übertrug der Täter demnach per Livestream im Internet. Seine Motive waren zunächst unklar.

Nach Angaben von Polizeichefin Davis tötete der 19-Jährige sein erstes Opfer in der Nacht auf Mittwoch kurz nach Mitternacht. Seine Festnahme gelang aber erst um 21.00 Uhr Ortszeit (Donnerstag 03.00 Uhr MESZ). Während seiner stundenlangen Jagd nach Opfern forderten die Behörden die Einwohner auf, zu Hause zu bleiben. Einige Teile der Stadt wurden abgeriegelt. Nach der Festnahme des Schützen fanden die Beamten in seinem geraubten Fahrzeug zwei Schusswaffen.

Schusswaffengewalt ist in den USA ein alltägliches Problem. Vorstöße für ein schärferes Waffenrecht scheitern aber immer wieder am Widerstand der mächtigen Waffenlobby und der konservativen Republikaner im US-Kongress.

(APA/AFP)