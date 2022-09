Twitter-Truss und Karaoke-Liz

Harry und Meghan hatten sich das gewiss anders ausgemalt bei ihrer Stippvisite aus dem kalifornischen Exil im Königreich: kein großer Bahnhof, keine Blumen, kein Blitzlichtgewitter.

Das Timing hätte schlechter nicht sein können. William, der ältere Bruder, war samt Familie nach Windsor übersiedelt und zierte die Titelblätter, als er mit den Kids zum ersten Schultag marschierte.

Dann kam die Sorge um die Queen in Balmoral, wo sich die Familie versammelte. Zuvor waren die royalen Rebellen in die Liz-Truss-Festspiele geplatzt. Eine Hubschrauberkamera verfolgte die Landung der frisch gekürten Premierministerin aus Schottland und heftete sich auf die Fersen des Konvois durch Londons verregnete Straßen. Das Stalking aus der Luft füllte eine Stunde Live-TV.

Währenddessen gingen bei @LizTruss die Gratulationen aus aller Welt ein – von Schweden bis Kenia. „Macht die Fleischbällchen bereit“, twitterte die falsche Liz Truss zurück – eine Liz Trussell, die britischen Humor an den Tag legte. Manche schlugen bereits vor, Truss sollte Trussell in ihr Team holen – wenn schon nicht in die Regierung, so doch als Twitter-Beauftragte. Sie könnte eine Karaoke-Einlage von Truss zu einem Taylor-Swift-Song – ein Hobby der Regierungschefin – ins Netz stellen. Die Briten hätten in bitteren Zeiten wenigstens etwas zu lachen – solang Boris weg ist. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.09.2022)