Kunstvermittlung als Herzensangelegenheit

Kultur. Die Merkur Versicherung begleitet im Kunst- und Kulturbereich, ob Vernissage, Straßenfest oder Konzert.

Kunst, die Menschen zueinander führt, in vielen Facetten begeistert und für neue Ideen öffnet – all dies will die Merkur Versicherung durch ihr vielseitiges Engagement in Sachen Kunst und Kultur unterstützen. Ob man nun als Partner für das Grazer Straßenfestival La Strada fungiert, eine Vernissage eines Metal-Sprayer-Künstlers mitorganisiert oder ein Konzert in den Grazer Kasematten ermöglicht: Die zweitgrößte private Krankenversicherung Österreichs setzt auf unterschiedliche Sparten, wenn es um Kooperationen mit Kunst- und Kulturveranstaltern geht. Oft sind diese regional aufgestellt, lassen aber auch über den Tellerrand schauen. „Unsere Partnerschaften sind immer auch Herzensangelegenheiten, die regional verankert sind, aber in ihrer Kraft und Aussage weit darüber hinauswirken“, sagt Ingo Hofmann, CEO der Merkur Versicherung. Jedenfalls wolle man „Menschen zusammenbringen und Vielfalt spürbar machen“.

25 Jahre La Strada Straßenfest

Ein gutes Beispiel dafür ist das Straßenfestival La Strada in Graz, das als internationales Festival für Straßenkunst und Figurentheater Facettenreichtum lebt und erlebbar macht und das heuer von Ende Juli bis Anfang August sein 25-Jahr-Jubiläum gefeiert hat. „Ein Festival der Sinne, das nicht nur mich auf so vielen Ebenen anspricht, sondern so viele Menschen von allen Seiten abholt“, wie Hofmann es beschreibt. Schließlich steht La Strada für Auftritte von Artisten, Performancekünstlern, Musikern und vielen mehr, die neben Straßen- und Figurentheater auch Cirque Nouveau, Installationen, Konzerte und Community Art an 27 Spielorte in der Grazer Altstadt, deren Randzonen und weitere Regionen der Steiermark bringt, vieles davon bei freiem Eintritt. Hier ist die Merkur Versicherung nicht nur schon seit einigen Jahren Partner – und organisierte am Merkur Campus ein großes Pre-Opening zum Start –, sondern hat heuer auch ein eigenes Format namens „Unplugged Outdoors“ entwickelt.

Gemeinsam mit dem Café Kaiserfeld in der Kaiserfeldgasse und den Leitern Rudi und Simon Lackner wurde eine Woche lang mit Live-Musik in und entlang der Kaiserfeldgasse angeboten. Musikalischer Genuss stand auch im Vordergrund, als die Merkur Versicherung am 5. Juli das Konzert von Friedrich Kleinhapl und Kim Barbier unterstützte, die auf der Schlossbergbühne Kasematten Tangos von Astor Piazzolla, Carlos Gardel und anderen zum Besten gaben. Und man zeigte, dass Kunst und Kultur den Verantwortlichen der Versicherung ein großes Anliegen sind, als man Anfang Juli am Merkur Campus in Graz eine Vernissage mit dem Metal-Spray-Künstler Wolfgang Uranitsch veranstaltete.

Kunst gemeinsam erleben

Laufend werden beispielsweise auch der Musikverein Graz und der sieben Kilometer südlich der Bundeshauptstadt gelegene Österreichische Skulpturenpark des Joanneums unterstützt. In allem gehe es den Verantwortlichen der Merkur Versicherung darum, „die Kraft, die in der Gemeinschaft entsteht und auf den Einzelnen wirkt, zu fördern und auf diverse Arten zum Leben zu erwecken“, beschreibt Hofmann. „Kunst und Kultur sind Werte, die wir gemeinsam erleben möchten. Es ist nicht nur Teil unserer DNA als Merkur Versicherung, sondern auch unserer sozialen Verantwortung, dieses Verständnis von Gemeinschaft zu fördern.“ Gerade weil für die Merkur Versicherung Selbstbestimmung und Freiheit Grundwerte sind, die all ihr Tun auf Basis der 224-jährigen Unternehmensgeschichte auszeichnen, sieht man Kunst, die ja per se beides ebenso anregt wie verlangt, als so passend für Partnerschaften an.

CEO Ingo Hofmann über das vielseitige Kunstengagement der Merkur Versicherung. (c) Nikola Milatovic

Für Hofmann selbst ist Kunst und Kultur „Perspektivenwechsel, aber auch Genuss. Ein Kunstwerk muss mich ansprechen, ein Bild sich mir offenbaren, Kunst muss man zulassen. Und gerade diese Kunst des Zulassens finde ich so spannend, da sie mit Freude und Freiheit zu tun hat, meine Welt so zu sehen, wie ich sie sehen möchte und wie ich sie gerade empfinde“, so der CEO der Merkur Versicherung über seinen persönlichen Zugang. Jedenfalls habe Kunst und Kultur seinem Verständnis nach die Gabe, „Räume zu eröffnen, Geschichten neu zu schreiben und sinnliche Momente des Miteinanders zu vermitteln.“ Und all das möchte die Merkur Versicherung durch das vielseitige Engagement ermöglichen.

