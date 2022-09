Schwellenländer-Anleihen als Alternative?

Die Zinsen wurden in zahlreichen Emerging Markets schon längst angehoben. Didier Lambert von JP Morgan AM erklärt, was dies für Anleger bedeutet und wo er jetzt Chancen sieht.

Wien. Der Kampf gegen die Inflation hat sichtlich zunehmend Priorität unter Notenbankern. In den USA und Europa will man inzwischen rigoroser vorgehen. Doch der Kampf gegen die steigende Teuerung beschränkt sich nicht nur auf solche Regionen. Auch in vielen Schwellenländern schlägt die Inflation längst durch, zahlreiche Währungshüter haben bereits mit zum Teil kräftigen Zinsanhebungen reagiert. In Brasilien etwa wurde im Juli der Leitzins auf 13,25 Prozent angehoben. Vor rund zwei Jahren lag der Satz noch bei zwei Prozent. Das harte Vorgehen ist jedoch nachvollziehbar: Allein im Sommer überschritt die Inflation die Marke von zehn Prozent. Auch in anderen Emerging Markets gab es zum Teil zügige Anhebungen.

In Südafrika hat der Leitzins zuletzt 5,5 Prozent erreicht, in Tschechien wurde im Sommer der Leitzins auf sechs Prozent angehoben, um weitere Beispiele zu nennen. Didier Lambert, Fondsmanager des JP Morgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund, sieht das energische Vorgehen in den Schwellenländern durchwegs positiv, wie er im Gespräch mit der „Presse“ festhält. Dabei hatte manch eine Notenbank bereits im Frühjahr 2021 die Wende eingeleitet. „Sie wurde damit in den Regionen zu einer Zeit eingeleitet, in der Industrieländer das Ausmaß des Problems noch gar nicht erkannt hatten“, konstatiert Lambert. Einzig, mit den steigenden Zinsen wächst bei manch einem Marktbeobachter auch die Sorge rund um die Zahlungsfähigkeit. Dies will Lambert jedoch nicht überbewerten. Er verweist auf die fiskalpolitischen Reformen der vergangenen Jahrzehnte.