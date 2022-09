Wahl ohne Auswahl: Ein Mann kämpft für ein "freies" Russland

Im Schatten des Kriegs stellt sich Nikolai Kassjan der Lokalwahl in Moskau – wenn der Staat ihn lässt.

Der Anruf könnte jederzeit kommen. Die Mitteilung: Das war's, gestrichen von der Liste, „heruntergenommen“ von der Wahl. Noch aber schiebt Nikolai Kassjan diesen Gedanken beiseite, wenn er auf sein Telefon schaut, mit seinem Anwalt telefoniert, mit seinen Mitstreitern. Im Nieselregen läuft er durch Chamowniki, einen hübschen Stadtteil im Zentrum Moskaus. „Im Krankenhaus dahinten bin ich geboren, hier um die Ecke wohne ich, dort ist einer meiner Lieblingsparks“, erzählt er. Es ist sein Zuhause, sein Moskau. Hier will der 24-Jährige etwas bewegen und an diesem Sonntag Stadtteilabgeordneter werden. Als Kandidat, der sich offen gegen den russischen Krieg in der Ukraine ausspricht. „Für den Frieden“, steht auf Kassjans Flugblättern, die er mitnimmt, wenn er von Wohnung zu Wohnung in Chamowniki zieht und in einer Atmosphäre von Angst und Apathie sagt: „Diese Wahl ist wichtig für ein freies Russland der Zukunft.“

Oppositionelle in Haft

Im Schatten des Ukraine-Kriegs, den der Kreml offiziell „militärische Spezialoperation“ nennt, sind von Freitag bis Sonntag knapp 45 Millionen Menschen in allen 82 Regionen aufgerufen, in rund 4700 Wahlen auf unterschiedlichen Ebenen ihre Vertreter zu wählen: Gouverneure, Regionalräte, Lokalabgeordnete. Es ist eine Wahl ohne Auswahl, da es dem Kreml darum geht, durch das Votum eine starke Einheit zwischen Staat und Volk zu demonstrieren. Vor allem die Opposition hat es schwer. Führende Figuren wie Alexej Nawalny oder Ilja Jaschin sind in Haft, viele andere haben das Land verlassen. Die, die noch im Land geblieben sind und sich offen gegen die Politik der Regierung positionieren, werden mit Geldstrafen belegt oder durch fadenscheinige Gründe von der Wahl ausgeschlossen. „Es ist unmöglich, von einer freien politischen Willensbekundung zu sprechen“, heißt es bei der unabhängigen Wahlbeobachtungsorganisation Golos.