Die Hoffnung auf eine elisabethanische Ära

»Man muss es akzeptieren: Hier steht man und kann seinem Schicksal nicht entgehen«, sagte die 26-jährige Elizabeth II. über den 6. Februar 1952. Es war der Tag, an dem ihr Vater, König George VI., starb und sie die Nachfolge übernehmen musste.

Als Winston Churchill am 6. Februar 1952 erfuhr, dass König George VI. in der Nacht einem Herzinfarkt erlegen war, brach er in Tränen aus und sagte zu seinem Privatsekretär: "Bad News? The worst!" Dann schrieb er einen Zettel mit der Aufschrift des Viktoriakreuzes, "For Valou", und ließ ihn auf den Sarg des Königs legen. Ähnlich reagierte das ganze Land, es dominierte das Mitgefühl für einen Monarchen, den das Amt offenbar so stark belastet hatte, dass er mit 56 starb.

Premier Churchill hielt in der BBC eine Trauerrede, sehr emotional, aber auch unverschleiert politisch: "Ich, der seine Jugend noch in der illustren, unangefochtenen und friedlichen Größe der viktorianischen Ära verbrachte, fühle einen Schauder, wenn ich mich einmal mehr auf das Gebet und die Hymne ,God save the Queen' berufe."

Da hatte das Pathos bereits die Oberhand in Churchill gewonnen, noch zuvor hatte er geklagt, nicht zu wissen, wie man mit einem Kind umgehen solle. Churchill huldigte mit dieser Rede zwei Königinnen: Der, die für das goldene Zeitalter stand, das die Briten in den wenig glorreichen Nachkriegsjahren so sehr vermissten, und der künftigen, Elizabeth. Wie damals also: Eine junge Frau auf dem Thron, das weckte Hoffnung auf gute Zeiten. Er hatte vor, der neuen Königin trotz ihres Alters (26 Jahre) mit Respekt zu begegnen. Tod und Beginn, Trauer und Hoffnung fallen in einer erblichen Monarchie zusammen.

Auch eine junge Politikerin der Konservativen meldete sich, mit einem Zeitungsartikel "Wake up, Women": "Wenn, worum viele aufrichtig beten, der Amtsantritt von Elizabeth II. dazu beitragen wird, die letzten verbliebenen Vorurteile gegen Frauen in den höchsten Ämtern auszuräumen, stehen wir wahrlich am Beginn einer neuen Ära für Frauen . . . Frauen können - und müssen - eine führende Rolle bei der Schaffung eines glorreichen elisabethanischen Zeitalters spielen." Und sollten Fehler passieren, das war zuvor auch schon so. So die Verfasserin, sie hieß Margaret Thatcher.

Elizabeth hatte ihren Vater eine Woche vor seinem Tod, am 31. Jänner, zum letzten Mal gesehen, als er sie auf dem Londoner Flughafen verabschiedete. Eigentlich sollte er die Reise durch das halbe Empire antreten, aber weil er sich nicht gut fühlte, übernahm seine älteste Tochter die Aufgabe, gemeinsam mit Ehemann Prinz Philip und ihrer 22-jährigen Cousine Pamela Mountbatten. Märchenprinzessin. Ein halbes Jahr zuvor war sie in Kanada gewesen, ihr Auftritt war bemängelt worden. Kein gewinnendes Lächeln. In dem Jahr wurden auch ihre "formlosen, matronenhaften Kleider, die sie um Jahre älter erscheinen lassen", kritisiert. Sie sei "befangen und nervös", kritisierte das "Time"-Magazin, doch Präsident Harry S. Truman war entzückt von ihr, der "Märchenprinzessin". Der ganze Umgang der Medien mit ihr (die Artikel waren in der Regel von Männern geschrieben) hatte etwas Zudringliches, Distanzloses, ob sie jetzt positiv oder negativ berichteten.

Am Morgen des 6. Februar - so die vielfach erzählte Legende - saß sie gerade auf einem Baumhaus in Kenia, das damals noch Kolonie war, und beobachtete wilde Tiere. Ein origineller Formulierer schrieb kurz darauf: Zum ersten Mal stieg jemand als Prinzessin auf einen Baum und kam als Königin wieder herunter. Vermutlich erfuhr die von der Zivilisation abgeschnittene Thronerbin als letzter Mensch überhaupt vom Tod ihres Vaters und damit von ihrer Regentschaft, sechs Stunden nach den Menschen in ihrer Heimat.

Ein Telegramm aus dem Buckingham Palace kam nie an. Die Nachricht war verschlüsselt, der Einzige, der in Nairobi den Code besaß, der Gouverneur, war verreist. Als ein kenianischer Journalist die Nachricht brachte, wollte man sichergehen, konnte nach einer Weile Kurbelei an einem Radio tatsächlich die Frequenz der BBC finden. Dort wurde Trauermusik gespielt. Dass es so schnell passierte, war für Elizabeth und Philip nicht vorhersehbar. In diesem Moment hatten alle Beteiligten mehr Mitleid mit Philip, dessen unabhängige Existenz an diesem Tag in sich zusammenbrach. Es war klar: Die neue, ihm noch unklare Rolle würde ihm zu schaffen machen.

"Philip nahm seine Frau in den Arm und führte sie in den Garten", so der Bericht von Lady Pamela, "dort gingen sie sehr lange spazieren und sprachen und sprachen." Ab diesem Tag war es nicht mehr vorstellbar für die Freundin, Elizabeth zu umarmen, nicht einmal in diesem Moment, sie war die Königin. Ob Elizabeth Tränen vergoss, konnte sie nicht sagen.

Allen erschien sie in den nächsten Tagen sehr gefasst: "Ich hätte nicht gedacht, dass man sein Schicksal so souverän meistern kann", so Lord Charteris, der in Kenia bei ihr war. Noch am Morgen dieses Tages hatte er sie in Bluejeans gesehen, "ihr Haar war vom Wind zerzaust, und sie sah großartig aus." Sie entschuldigte sich sogar bei den Mitreisenden, dass sie ihnen durch die voreilige Rückkehr den Aufenthalt verderbe. Ob das alles wirklich wie später überliefert ein "ganz entsetzlicher Schock" für sie war? Es wird wohl stimmen. Der Vater war für sie der Mittelpunkt des Universums gewesen, und nun war er plötzlich weg. Doch angesichts seines Gesundheitszustandes musste sie wissen, dass es eher früher als später soweit sein würde. Seit 1951 hatte sie ihn immer mehr vertreten, schon ein Jahr zuvor erhielt sie die Akten des Außenministeriums und die Kabinettsakten zur Durchsicht. Sie war also vorbereitet. Einsamkeit. Bei der Landung in Heathrow sah Elizabeth alle warten, Churchill, das ganze Kabinett. Der Palast hatte die große Staatskarosse geschickt, den schwarzen Rolls Royce: "Oh je, der Leichenwagen", sagte sie halb im Ernst, halb im Scherz. Der Spaß war vorbei. Weil sie es verlangte, hatte man ihr schon im Flugzeug das bevorstehende Protokoll und Zeremoniell der Thronbesteigung erklärt. Sie betrat als Elizabeth II. wieder englischen Boden. Sie trug bereits schwarz. Churchill brachte bei der Begrüßung kein Wort heraus. Ihre erste Frage war nach dem Thronrat. Das erste Papier, das sie als Königin unterzeichnete, wurde dem Anlass kaum gerecht: Es bezog sich auf ein Sexualdelikt in der Armee.

Wie einsam die neue Stellung sie nun machte, erkannte sie bei der Begegnung mit ihrer Großmutter Mary, sie galt als Expertin für alle Details des königlichen Protokolls. Die alte Dame kniete vor der 26-jährigen Enkelin und küsste ihr die Hand. Elizabeth hatte den Schmerz über den Tod des Vaters gut gemeistert, aber die Förmlichkeit, mit der sie nun selbst innerhalb der Familie rechnen musste, war eine fast unerträgliche Zerreißprobe. Das Private musste hinter das Königliche zurücktreten. Auch für die Familie selbst war das eine Belastung. Elizabeth war als Königin Familienoberhaupt, ihr Mann war der Untertan, die Stellung von Mutter und Schwester unklar.

Ein Teilnehmer der förmlichen Sitzung des Thronrats vom 8. Februar erinnerte sich an sie: "Eine schmächtige Gestalt in dunklen Trauerkleidern betrat allein den großen Saal und absolvierte zutiefst aufgewühlt, aber beherrscht die von der Verfassung vorgeschriebene anstrengende Aufgabe." Sie schloss ihre Rede mit den Worten: "Mein Herz ist zu voll, als dass ich ihnen heute mehr sagen könnte, als dieses: Ich werde stets arbeiten, wie es mein Vater tat." 70 Jahre nach dieser Rede kann man sagen, dass sie dieses Versprechen gehalten hat.

Viele Jahre später bekannte sie: "In mancherlei Hinsicht hatte ich keine Lehrzeit. Mein Vater starb viel zu früh. Es geschah alles sehr plötzlich: Ich musste antreten und dann die Aufgabe so gut wie möglich erfüllen. Es ist eine Frage des Hineinwachsens in das, was man tun muss. Man muss es akzeptieren: Hier steht man und kann seinem Schicksal nicht entgehen." [*]