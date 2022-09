0:0 gegen Hapoel Be'er Sheva: Austria spielt zu spät mit Stürmer

Die Veilchen agierten gegen die Israelis gefällig, waren mit „falscher Neun“ aber die längste Zeit wortwörtlich zu weit weg vom Tor.

Wien. Zuweilen wird Österreich nachgesagt, dass Trends hier erst mit Verspätung ankommen. Im Fußball sind die Hochzeiten der „falschen Neun“, also eines eher technisch beschlagenen denn körperlich präsenten Spielers auf der Stürmerposition, lange vorbei, just die, die diese Erfindung berühmt gemacht haben, gehen inzwischen den völlig konträren Weg: Pep Guardiola setzt bei Manchester City mit Erling Haaland auf einen klassischen Mittelstürmer, einen eben solchen, etwas älteren hat der FC Barcelona mit Robert Lewandowski verpflichtet. Beide trafen am ersten Champions-League-Spieltag für ihre Klubs mehrfach.

Austria-Trainer Manfred Schmid ging hingegen für den Conference-League-Auftakt den umgekehrten Weg. Nachdem in der Liga zuletzt mit Haris Tabakovic bzw. Romeo Vucic an vorderster Front kein Sieg gelang, durfte sich gegen den israelischen Vizemeister Hapoel Be'er Sheva Offensiv-Allrounder Dominik Fitz in dieser tief liegenden Stürmerrolle versuchen. Der 23-Jährige sorgte in einer intensiven Partie auch für die besten violetten Szenen, traf einmal aus der Distanz die Latte (17.). Bezeichnend, denn so gefällig die Austria spielte (und bei einem Latten-Kopfball von Miguel Vítor Glück auch hatte, 21.), den ersten Schuss auf das israelische Tor gab es erst in der 67. Minute: James Holland zog aus gut 25 m ab, der Torhüter war auf dem Posten.