Staats- und Regierungschefs aus aller Welt würdigen die Queen

In Österreich und auf der ganzen Welt melden sich nach dem Tod von Queen Elizabeth II. Staatsoberhäupter zu Wort und drücken ihr Mitgefühl aus. Im Bundeskanzleramt wurde die Flagge gesenkt.

Queen Elizabeth II ist am Donnerstagabend im Alter von 96 verstorben. Im Anschluss haben Regierungsoberhäupter auf der ganzen Welt ihre Anteilnahmen ausgesprochen. Auch das offizielle Österreich äußerte anlässlich des Todes der britischen Königin auf Social Media erste Trauerbekundungen. Eine Sammlung:

"Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. geht eine historische Persönlichkeit von uns und mit ihr eine 70 Jahre lange Ära zu Ende, in der sie bis heute für Stabilität durch die Jahrzehnte stand. Mein tief empfundenes Beileid gilt der Familie und Bevölkerung des Vereinigten Königreichs", schrieb Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf Twitter. Aus Respekt vor dem Lebenswerk von Queen Elizabeth II. setzt das Bundeskanzleramt die Fahne am Gebäude auf halbmast.

"Zutiefst traurig über den Tod Ihrer Majestät Königin Elizabeth II." zeigte sich auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) auf Twitter. "Ich möchte mein aufrichtiges Beileid aussprechen der Königliche Familie, den Menschen des Vereinigten Königreichs und des Commonwealth und ihren in Österreich lebenden Bürgern", betonte der Außenminister. Ihre lebenslange Hingabe für den Dienst an ihrem Land werde weiterhin eine Quelle der Inspiration sein, fügte Schallenberg in seinem auf Englisch formulierten Tweet hinzu.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bezeichnete die verstorbene Königin Elizabeth als "Symbol für Verlässlichkeit und Würde". "Sie war eine Person, die mich stets sehr beeindruckt hat. Ihrem Sohn und Thronfolger, Prinz Charles, habe ich erst im Mai in Highgrove getroffen. Mein aufrichtiges Beileid gilt ihm im Besonderen, der königlichen Familie sowie der britischen Bevölkerung."

Premierministerin Truss und Ex-Premier Johnson

„Queen Elizabeth II. war der Felsen, auf dem das moderne Großbritannien errichtet wurde. Unser Land ist unter ihrer Regentschaft gewachsen und aufgeblüht“, sagte Liz Truss in ihrem Statement.

„Das ist der traurigste Tag unseres Landes. Sie hatte die einzigartige Kraft, uns glücklich zu machen. Deshalb haben wir sie geliebt. Deshalb trauern wir um Elizabeth, die Große, mit der längsten Regentschaft und auf vielen Ebenen die beste Monarchin unserer Geschichte. Sie schien so zeitlos und wundervoll, dass wir, wie Kinder, glaubten, sie würde für immer da sein“, ließ Boris Johnson verlautbaren.

Ex-US-Präsidentenpaar Barack und Michelle Obama

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle Obama haben die engagierte Führung und das politische Vermächtnis der Queen gewürdigt. "Sie hörte gut zu, dachte strategisch und war für beachtliche diplomatische Erfolge verantwortlich. Und doch trug sie ihre hohen Titel mit einer gewissen Leichtigkeit", schrieben die Obamas in einem Statement zum Tod der britischen Königin.

Königin Elizabeth II. habe die Welt in ihren Bann gezogen, ihre lange Regierungszeit sei von "Anmut, Eleganz und einer unermüdlichen Arbeitsmoral geprägt" gewesen, fügten sie hinzu.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau

„Schwersten Herzens haben wir vom Ableben der am längsten regierenden Souveränin Kanadas, Ihrer Majestät, Queen Elizabeth II. erfahren. Sie war in unseren Leben stets präsent“, hieß es aus Kanada.

Niederländischer König Willem-Alexander

„Wir erinnern uns an Queen Elizabeth II. mit tiefem Respekt und großer Zuneigung. Standhaft und weise hat sie ihr langes Leben in den Dienst der britischen Bevölkerung gestellt. Wir empfinden ein starkes Band mit dem Vereinigten Königreich und teilen ihre Trauer“, schrieb der König der Niederlande.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

„Ich behalte sie als eine Freundin Frankreichs in Erinnerung, eine Königin mit Herz, die ihr Land und ihr Jahrhundert für immer geprägt hat“, sagte das französische Staatsoberhaupt.

Deutschlands Steinmeier, Scholz und Baerbock

"Königin Elizabeth II. ist eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat. Sie hat Zeitgeschichte erlebt und geschrieben", erklärte Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Twitter. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte: "Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor." Außenministerin Annalena Baerbock schrieb: "Deutschland bleibt ihr ewig dankbar, dass sie uns nach dem Terror des Zweiten Weltkriegs die Hand zur Versöhnung gereicht hat."

Israels Präsident Herzog und Ministerpräsident Lapid

Israels Präsident Yitzhak Herzog würdigte die Führungsstärke der gestorbenen britischen Königin. "Während ihrer langen und bedeutsamen Regierungszeit hat sich die Welt dramatisch verändert, die Königin blieb jedoch eine Ikone stabiler, verantwortungsvoller Führung und ein Leuchtfeuer der Moral, der Menschlichkeit und des Patriotismus", teilte Herzog am Donnerstag mit. Gemeinsam mit dem israelischen Volk trauere er um ihren Verlust. Die Queen habe Geschichte gelebt, Geschichte gemacht und hinterlasse ein "großartiges, inspirierendes Vermächtnis".

Auch der israelische Ministerpräsident Yair Lapid sprach der königlichen Familie und dem gesamten Vereinigten Königreich sein Beileid aus. "Möge ihre Erinnerung ein Segen sein". In der israelischen Küstenstadt Tel Aviv wurde am Abend das Rathaus zu Ehren der Queen mit der britischen Flagge beleuchtet.

Brasiliens Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva

Der frühere brasilianische Staatschef und Favorit bei der Präsidentenwahl in Brasilien, Luiz Inácio Lula da Silva, drückte nach dem Tod von Queen Elizabeth II. seine Anteilnahme aus. "Mein Beileid an die Familie und alle, die Queen Elizabeth II. in Großbritannien und rund um die Welt bewundert haben", schrieb Lula auf Twitter am Donnerstag.

Unter seiner Regierung hätten das Vereinigte Königreich und Brasilien hervorragende diplomatische, politische und handelspolitische Beziehungen unterhalten, schrieb Lula weiter. "Unser Treffen auf dem G-20-Treffen in London im Jahr 2009 habe ich im Gedächtnis gespeichert."

