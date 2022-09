Ölpreise am Freitag leicht gestiegen

Der Preis für die Nordseesorte Brent erhöhte sich um 52 Cent auf 89,67 Dollar pro Barrel. Trotz der leichten Erholung steuern die Erdölpreise auf einen Wochenverlust zu.

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde in der Früh zum Preis von 89,67 US-Dollar (89,59 Euro) gehandelt. Das waren um 52 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 83,89 Dollar.

Trotz der leichten Erholung steuern die Erdölpreise auf einen Wochenverlust zu. Derzeit bewegen sich die Notierungen in der Nähe mehrmonatiger Tiefstände. Während ein Fass Brent in etwa so wenig kostet wie zuletzt im Februar, wird für ein Barrel WTI so wenig gezahlt wie seit Jänner nicht mehr. Hintergrund der Entwicklung sind zunehmende Konjunkturängste, der strikte Kampf vieler Zentralbanken gegen die hohe Inflation und die scharfe Coronapolitik Chinas.

