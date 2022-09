Die letzten Stunden der Queen

Am Freitag überschlugen sich die Ereignisse: Zu Mittag äußerte sich der Palast zum Gesundheitszustand der Queen, am Abend gab man ihren Tod bekannt. Was dazwischen geschah.

Seit gestern Abend ist in Großbritannien nichts mehr wie zuvor. Um etwa 18:30 Uhr Londoner Zeit verkündete der Buckingham-Palast den Tod von Queen Elizabeth II. und damit das Ende ihrer 70-jährigen Regentschaft via Twitter. Bereits einige Stunden zuvor sei sei die aktuelle Premierministerin Großbritanniens, Liz Truss, über den Tod der Regentin informiert worden.

Schon zu Mittag, etwa um 12 Uhr, unterbrach Truss die Vorstellung ihres Energiekrisenplans, zu diesem Zeitpunkt erhielt sie die Nachricht, dass die Ärzte der Queen um deren Gesundheit besorgt seien. Diese Information wurde wenig später, um 12:30 Uhr in einem offiziellen Statement des Palastes auch an die Öffentlichkeit weitergegeben.

Nachmittag in Sorge

Während der nunmehrige König Charles III. und seine Frau Camilla bereits zu Mittag auf dem Sommersitz der Queen, dem schottischen Schloss Balmoral eintrafen, kündigten weitere Mitglieder der Königsfamilie an, sich auf den Weg zu machen.

Den Nachmittag verbrachte das Land in Sorge: Vor dem Buckingham-Palast in London und in Windsor, wo die Queen zuletzt hauptsächlich residierte, versammelten sich Menschen. Viele verbrachten den Nachmittag vor den Bildschirmen: Die Live-Berichterstattung der BBC machte es möglich mitzuverfolgen, wie kurz vor 16 Uhr auf dem schottischen Flughafen Aberdeen eine Maschine der Royal Air Force landete. An Board waren Prinz William sowie die beiden Söhne der Queen, Prinz Andrew, Prinz Edward und dessen Frau Sophie. Um kurz nach 17 Uhr erreichten sie Schoss Balmoral, die Queen selbst ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot gewesen. Bereits eine halbe Stunde zuvor ist Preminierminsterin Truss über den Tod der Queen informiert worden.

Charles und Anne vor Ort

Einem Bericht der „Daily Mail“ zufolge war neben Charles auch die Tochter der Queen, Prinzessin Anne, bei deren Tod anwesend. Sie habe sich, wie auch Charles, bereits zuvor in Schottland aufgehalten. Die restlichen Familienmitglieder befanden sich gerade auf dem Weg nach Balmoral. Prinz Harry, der aus London anreiste, traf ebenfalls zu spät ein, er sei zum Todeszeitpunkt der Königin sogar noch in der Luft gewesen.

Charles und Anne waren auf Schloss Balmoral anwesend als die Queen verstarb. (c) Victoria Jones

Der bisherige Thronfolger Charles wurde mit dem Tod der Queen automatisch König. „Der König und die Königsgemahlin werden heute Abend in Balmoral bleiben und morgen nach London zurückkehren“, erklärt der Palast am frühen Abend. Eine halbe Stunde später, kurz nach 19 Uhr, wandte sich König Charles III. zum ersten Mal in einer Erklärung an sein Land. Kurz darauf meldete sich auch Premierministerin Truss mit einer offiziellen Stellungnahme zu Wort.

Neue Titel für William und Kate

Durch den Tod der Queen rücken die restlichen Familienmitglieder in der Thronfolge nach, auch die Titel von William, dem neuen Thronfolger, und seiner Frau Kate ändern sich. Statt Herzog und Herzogin von Cambridge sind sie nun Herzog und Herzogin von Cambridge und Cornwall. Es wird erwartet, dass William auch den Titel Prince of Wales bekommt. Seine Frau Kate würde damit in Dianas Fußstapfen treten - diese trug zuletzt den Titel Princess of Wales.

Auch die Kinder von Prinz Harry und seiner Frau Meghan sind nun technisch Prinz und Prinzessin. Diese Titel stehen ihnen als Enkel des regierenden Monarchen zu, wie aus den Regeln hervorgeht, die König Georg V. 1917 erließ. Ihnen steht auch die Bezeichnung "Königliche Hoheit" zu. Ob sie die Titel tragen werden, entscheiden die Eltern.

(APA/red)