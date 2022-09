Beim lokalen Hipster-Kebab

Übers Kebab-Essen lässt sich streiten. Zwei schwere Empfehlungen.

Die großen, wichtigen Themen unserer Zeit gehen an den Restaurant­kritikern spurlos vorbei. Dabei klingt „bierernst“ doch gastronomisch. Während das Feuilleton hart und differenziert debattiert, ob nun bleichgesichtige Musiker Dreadlocks tragen dürfen oder es sich um eine Anmaßung auf Kosten echter Dreadlocks-Träger handelt, passiert das in den Küchen nie. Ist es etwa nicht eine imperialistische Anmaßung, dass plötzlich allerorten österreichurstämmige Hipster sich an Kebab-Läden versuchen? Diskriminieren sie damit nicht den echten anatolischen Döner, der natürlich kein Kebab ist, und seinen Säbler und Zubereiter? Nun, das ist eine moralisch schwierige Frage, die ich beim Verzehr des lokalen Hipster-Kebab meiner Umgebung fürs Erste so beantworten würde: Es schmeckt so gut vom „Döner Brutal“, das Rotkraut dabei könnte ein Hinweis auf künftige kulinarische Kulturkämpfe sein. Aber geht es auch authentischer, ohne dabei in Kolumnen-Kent-Klischees abzurutschen, die durchaus sehr sympathisch sein mögen?

Es geht. Zabit Fidan, aus dem wilden ­kurdischen Teil Anatoliens, verdient sich gerade Meriten um die endgültige ­Wiederbelebung des äußeren Teils der Lerchenfelder Straße.

beigestellt

Das Café-Restaurant Westpol führt er schon länger, nun kam gegenüber das The Lark, die Lerche wurde eine bunte Mischung aus Restaurant und Cocktail-Bar, sehr chillig, wie die Töchter sagen würden. Die Küche hält sich mit Ausnahme der Burger an die alte Heimat Fidans und ist sehr empfehlenswert. Als da wären verschiedene Kebab-Varianten, in der Beyti-Version überzeugt vor allem die enorme Fleischqualität, bio in der Josefstadt natürlich. Die Manti-Teigtaschen sind weltweit beliebt und hier mit Eierschwammerln begleitet. Die ­Mercemi-Köftesi entpuppen sich als geschmacklich würzig. Trinker werden hier besonders froh, der Mann an der Bar versteht sein Geschäft. Die Kombination aus Wiener Raki-Tonic wird der neue Diversitätsapero! Ist doch alles nicht so kompliziert.

The Lark, Lerchenfelder Str. 88–90, 1080 Wien, Tel.: +43/(0)1/890 18 44, Restaurant:

Di–Do: 17–24 Uhr, Fr, Sa: 17—1 Uhr. Mehr Kolumnen auf: DiePresse.com/lokalkritiken

("Die Presse Schaufenster" vom 09.09.2022)