So umwerben Unternehmen Lehrlinge

Längst sind sie keine bedauernswerten Azubis mehr: Zukünftige Fachkräfte werden mit internationalen Austauschprogrammen und persönlichen Coachingangeboten angelockt und – im besten Fall – gebunden.

Kleines Gehalt, niedrige Tätigkeiten, langweilige Berufsschultage. Wo noch vor einigen Jahrzehnten das Klischee Realität war, herrscht längst ein frischer Wind. „Die Ausbildung eigener Lehrlinge gilt als eine der zentralen unternehmerischen Gegenmaßnahmen zum Fachkräftemangel. Im Kampf um die besten Kräfte müssen Unternehmen zweifelsfrei einiges bieten. Bei der Wahl der Lehrstelle stehen eine kollegiale Atmosphäre sowie eine sinnstiftende Tätigkeit bei Jugendlichen an erster Stelle“, umreißt Elisa Aichinger, Human-Capital-Partnerin bei Deloitte Österreich, den aktuellen Zeitgeist.



Ein Drittel der interessierten Unternehmen hat Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Lehrlingen – das ergab die Studie „Youth Pulse Checks 2022“ des Beratungsunternehmens Deloitte. „Um dem zu begegnen, sollten Unternehmen auf innovative Lösungen setzen“, meint Aichinger. „Sie müssen konkret bei den Bedürfnissen der jungen Mitarbeiter ansetzen, um als attraktiver Arbeitgeber zu punkten.“ Das beginne bereits beim Arbeitsmarktauftritt: „Jugendliche unterscheiden sich von älteren Arbeitnehmern hinsichtlich ihrer Werte und Einstellungen.“ Katrin Hintermeier, Managerin bei Deloitte, ergänzt: „Betriebe sollten sich mehr auf die Potenziale der jungen Menschen fokussieren und weniger auf bereits erworbene Kompetenzen achten. Mit praktischen, am Berufsalltag orientierten Übungen lassen sich konkrete Begabungen sowie soziale Kompetenzen erheben.“

Coaches, Seminare und mehr

Es lohne sich, verstärkt in Teambuilding-Maßnahmen zu investieren, so Aichinger. „Das Angebot von Schnuppertagen, Praktika und ähnliche Initiativen helfen dabei, potenziellen Lehrlingen die Unternehmenskultur und Arbeitsatmosphäre früh zu vermitteln. Zusätzlich kann die Arbeitgeber-Attraktivität durch Anreize wie Prämien, Auslandsaufenthalte oder die Möglichkeit zur Persönlichkeitsbildung gesteigert werden.“



Die Zeichen der Zeit sind in Österreichs Konzernzentralen angekommen: Bei Siemens stehen neuen Lehrlingen persönliche Coaches für fachliche Fragen zur Verfügung, etwa wenn sich ein Lehrling besonders für ein Thema interessiert oder Nachholbedarf hat. Auch bei Problemen in anderen Lebensbereichen greift Siemens dem Nachwuchs mithilfe von Psychologen und Pädagogen unter die Arme, zum Beispiel bei der Persönlichkeitsweiterentwicklung oder auch bei persönlichen Problemen.

Ausbilder coachen die Lehrlinge in Soft Skills, wie etwa Zeitmanagement, zwischenmenschlichem Umgang, Toleranz, Kritikfähigkeit und mehr. Ergänzt werden die Coachings durch ein Seminarangebot, zum Beispiel zu den Themen Selbstorganisation und Zeitmanagement.

Mit Incentives locken

Zu Beginn einer Ausbildung erhält jeder Neueinsteiger das erforderliche Equipment wie ein Notebook samt Zubehör. Lehrlinge arbeiten mit 3-D-Druckern und Robotern, auch überfachliche Seminare aus verwandten Fachgebieten und eine Wintersportwoche runden das Siemens-Angebot ab.



Zudem lockt das Unternehmen mit diversen Gesundheitsangeboten und der Möglichkeit, mit der Lehre auch eine Matura zu absolvieren. Im Bereich Automatisierungstechnik bietet der Konzern an, neben der Lehre auch ein Studium an einer Fachhochschule zu absolvieren. Bei den ÖBB, die mehr als 2000 Lehrlinge in technischen Berufen ausbilden, unterstützt man ebenso das „Lehre mit Matura“-Format. Zudem lockt das Unternehmen mit Incentives, wie 5000 Kilometer Freifahrt in ganz Österreich pro Jahr.



Derzeit wird zudem ein internationales Austauschprogramm auf die Beine gestellt, bei dem die angehenden Eisenbahner fachliche Erfahrungen in Deutschland und Frankreich sammeln sollen. „Angedacht ist, dass Lehrlinge zwischen Unternehmen für definierte Ausbildungsmodule getauscht werden können“, sagt Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB Infrastruktur AG.



Beim Kranhersteller Palfinger absolvieren jährlich 20 bis 25 Lehrlinge zusätzlich zur Ausbildung in ihrem Lehrberuf die Matura. Das Erwerben des Kranführerscheins und des Staplerscheins ist fixer Bestandteil der Lehre. Bevor es an den richtigen Berufseinstieg geht, soll ein zweitägiges Teambuilding mit Erlebnispädagogen für den richtigen Spirit sorgen.

Stil, Etikette und Erste Hilfe

Auch „fachfremde“ Seminare stehen Lehrlingen zur Verfügung, zum Beispiel zu Themen wie Sprache und Verhalten, Stil und Etikette, Suchtprävention oder Erste Hilfe. Auslandserfahrung kann bei einem Lehrlingsaustauschprogramm innerhalb des Konzerns – von Spanien bis China – gesammelt werden.



„Wenn man die jungen Menschen in den Ausbildungsstätten sehr früh abholt und sie auch in schwierigen Phasen in der Ausbildung und bei der Persönlichkeitsentwicklung begleitet, wird das Unternehmen eine gute Reputation erlangen“, sagt Gerald Hanisch, Gründer des Linzer Brecher- und Siebe-Herstellers Rubble Master. Mit seinem Unternehmen setzt er seit mehr als zehn Jahren auf eine Lehre mit Mehrwert und sieht die Ausbildung junger Talente als strategisches Projekt. „Dadurch generiert man mit Auszubildenden gutes Potenzial und gute Ressourcen. Sie sind nicht nur hoch qualifiziert, sondern kennen auch den Stallgeruch des Unternehmens, sind hoch motiviert und loyal.“



Unter dem Überbegriff „Zukunftskompetenzen“ werden in zahlreichen Seminaren unter anderem Kommunikation, Kundenorientierung, Konfliktbewältigung, Innovations- und Digital-Kompetenzen oder Sprachkompetenzen vermittelt, wie etwa Business-Englisch (mit Abschluss B2-Cambridge-Zertifikat) oder auch Spanisch. Eine gezielte Karriereplanung für die Zeit nach der Lehre und die Leitung eines Projekts im dritten Lehrjahr sind weitere Goodies, ebenso das Erlernen interkultureller Kompetenzen inklusive eines Aufenthalts im Rubble-Master-Werk in Nordirland oder Deutschland.