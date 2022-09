Zuerst der Job, dann die Ausbildung

Es braucht eine Festanstellung bei einer Schuldenberatung, um auch als Berater zu arbeiten. Die Qualifikationswege bis dahin sind allerdings vielfältig.

Besonders in Krisenzeiten brauchen viele Menschen Unterstützung. Verschuldete Einzelpersonen und Familien erhalten im Rahmen von Schuldenberatungen Hilfe zur Selbsthilfe, um Ver- beziehungsweise Überschuldung zu beseitigen oder zu verringern. Und die Zahl derer, die diese Unterstützung in Anspruch nehmen, steigt: Im ersten Halbjahr 2022 haben um knapp elf Prozent mehr Menschen erstmals eine Schuldenberatung aufgesucht als im Vergleichszeitraum 2021. Und es werden um mehr als ein Drittel mehr Privatkonkurse eröffnet als im vergangenen Jahr. Damals erhielten 53.000 Menschen Unterstützung von einer der zehn staatlich anerkannten Schuldenberatungen in Österreich. 7200 Privatkonkurse wurden eröffnet, knapp 70 Prozent davon von einer Schuldenberatung begleitet.

Von Recht bis Psychologie

Schuldnerberater benötigen für ihre Arbeit rechtliche, wirtschaftliche, aber auch psychosoziale Kompetenz. Deshalb finden meist Coaches, Juristen und Sozialarbeiter ein Betätigungsfeld in der Begleitung verschuldeter Menschen. Dieser Querschnittsthematik trägt man an der FH Burgenland mit dem Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit Rechnung.



In Lehrveranstaltungen zum Thema „Ökonomische, politische und rechtliche Rahmenbedingungen“ werden Studierende ab dem zweiten Studienjahr in Problemfelder wie Wohnungslosensicherung, Kinderarmut und eben auch Verschuldung eingeführt. „Vor allem im dritten Studienjahr beschäftigen sie sich mit dem Handlungsfeld der soziomateriellen Sicherung und Armut bei gesellschaftlicher Marginalität und Deprivation“, erklärt Manfred Tauchner, Departmentleiter Soziales und Studiengangsleiter. Unter Deprivation versteht man in diesem Zusammenhang beispielsweise die soziale Ausgrenzung. Grundsätzlich gilt: Die Ausbildung als Schuldnerberater kann nicht losgelöst vom Job durchgeführt werden: „Schuldnerberater kann man nur in Kombination mit einer Anstellung in einer staatlich anerkannten Schuldenberatungsstelle werden“, sagt Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der ASB Schuldnerberatungen, der Dachorganisation staatlich anerkannter Schuldenberatungen. Aktuell sind rund 200 Menschen in diesen Institutionen tätig. Die Ausbildung erfolgt als „Training on the job“. „Innerhalb von zwei Monaten durchlaufen die künftigen Schuldnerberater alle Bereiche der Beratungsstelle. Das kann je nach Vorerfahrung auch kürzer sein“, erklärt Mitterlehner. Kombiniert wird diese Einführung mit drei Ausbildungsblöcken à vier Tagen, die die Dachorganisation anbietet und durchführt. Diese Module beschäftigen sich mit dem Schuldenregulierungsverfahren und den Schuldenberatungen selbst, mit Kommunikation und Argumentationstechniken sowie systemischen Denkweisen und Interventionen. Mit dem entsprechenden Zertifikat und zwei Jahren Berufspraxis kann man dann als Schuldnerberater tätig werden. Beachtet werden müsse dabei aber Folgendes: „Dieses Zertifikat ist gebunden an eine staatlich anerkannte Schuldenberatung und nicht gültig, falls sich jemand als Schuldnerberater selbstständig machen möchte.“

Finanztrainer werden

Auch Wirtschaftspädagogen würden gute Voraussetzungen für einen Job bei der Schuldenberatung vorfinden, sagt Ferdinand Herndler, Geschäftsführer der Schuldenhilfe Oberösterreich. Zu den Aufgaben eines Schuldnerberaters gehört seiner Ansicht nach auch, „die Kompetenzen der Menschen so zu stärken, dass es erst gar nicht zu einer Überschuldung kommt“.



Seine Beratungsstelle bietet zwei Möglichkeiten an, sich in diesem Feld zu betätigen: Budgetcoaches arbeiten ehrenamtlich und begleiten Hilfesuchende beispielsweise dabei, den Zahlungsplan abzusichern oder Zahlungen an Gläubiger verlässlich zu tätigen. Auch erinnern sie Klienten daran, anzusparen. Plus: Die Schuldenhilfe bietet über den Verein Finanztraining eine Ausbildung zum Euro-Finanztrainer an. Zielgruppe sind Trainer und Ausbildner, die in Kursen des AMS Oberösterreich tätig sind und das Thema finanzielle Allgemeinbildung in den Schulungsalltag einbauen und mit ihren Teilnehmern bearbeiten möchten. Der Ausbildungslehrgang umfasst insgesamt 16 Einheiten an zwei Tagen. Inkludiert sind fachspezifische Trainings sowie drei E-Learning-Kurse und die Durchführung eines Online-Finanz-Checks. Mit dieser Ausbildung erwirbt man die Berechtigung, in der eigenen Organisation eine Kooperation mit der Schuldnerhilfe einzugehen. Diese besteht darin, Jugendlichen zu ermöglichen, im Unternehmen zwei der fünf Module des „OÖ Finanzführerschein Advanced special“ zu absolvieren. Damit soll erleichtert werden, Finanzwissen zu vermitteln – eine arbeitsmarktpolitische und sozialpädagogisch begrüßenswerte Bildungsmaßnahme.

Auf einen Blick Schuldnerberater kann man nur werden, wenn man in einer staatlich anerkannten Schuldenberatungsstelle arbeitet. Die Ausbildung erfolgt als „Training on the job“ in Kombination mit drei viertägigen berufsbegleitenden Ausbildungsblöcken. Nach zwei Jahren Berufspraxis ist man dann Schuldnerberater.

Web: www.fh-burgenland.at, www.schuldenberatung.at, www.schuldner-hilfe.at