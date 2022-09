Fremd in dem Gebiet, aber sehr erfolgreich

(c) imago/imagebroker (imageBROKER/Helmut Meyer zur Capellen)

Der Götterbaum (Ailanthus altissima) stammt aus Asien und wächst in Städten sehr schnell.

Ein großes EU-Projekt erforschte den Wert und die Gefahren von nicht heimischen Baumarten in Österreich. Nun erschien eine Broschüre über die wichtigsten eingewanderten Baumarten, die sich in Städten und Siedlungen des Alpenraums ausbreiten.

Götterbaum, Robinie, Ginkgo, Japanische Lärche oder Korkeiche – die Liste der Baumarten, die nicht bei uns heimisch, aber doch hier sind, ist lang. Das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) hat in seiner neuen Broschüre 50 der eingewanderten Baumarten aus Österreichs Stadtgebieten im Detail beschrieben (Download unter tinyurl.com/272p5ft6) und die Ergebnisse des EU-Projekts AlpTrees übersichtlich zusammengefasst (tinyurl.com/4s7d3bbp).



Die Auswahl fiel auf weit verbreitete Baumarten, die für die Anpassung an den Klimawandel nützlich erscheinen, die für den gesamten Alpenraum interessant sind oder potenziell schädlich für das Ökosystem sein können. Insgesamt fanden die Forschenden über 530 Arten, die in Europa wachsen, aber als nicht heimisch gelten. Manche davon wurden erst vor kurzer Zeit aus anderen Erdteilen eingeschleppt, andere vor mehreren Hundert Jahren bewusst nach Europa gebracht oder als Zierpflanzen genutzt. Die meisten dieser Bäume findet man auch im Stadtgebiet, und die schnelle Ausbreitung der gebietsfremden Arten ist eines der Probleme, die sich durch die ökologische Vernetzung weiter verschärfen: Daher ist es wichtig, über die Biologie der Baumarten Bescheid zu wissen und Zusammenhänge genau zu verstehen.