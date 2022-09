Die Queen und der Sport: Die Royal Box sah (fast) immer zu

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. hält die Sportwelt inne. Die Königin liebte den Fußball, noch viel mehr aber ihre Pferde. Mit Wimbledon und Tennis wurde sie nie warm.

Auch in der Welt des Sports verbreitete sich die Nachricht vom Tod der Queen rasend schnell. Schweigeminuten wurden quer über den Globus abgehalten. Selbst beim Footballspiel der NFL in Los Angeles. Besonders groß war die Bestürzung freilich in Großbritannien.

Noch am Donnerstag wurde die BMW PGA Championship in Wentworth, an der auch der Burgenländer Bernd Wiesberger teilnimmt, abgebrochen. Die Radprofis bei der Tour of Britain treten nicht mehr in die Pedale. Und das geplante Cricket-Länderspiel Englands gegen Südafrika findet ebenfalls nicht statt.