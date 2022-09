Aber hallo, wo bleibt jetzt der Markt?

Energiepreise werden in der EU nur dann nachhaltig sinken, wenn der Wettbewerb jetzt nicht ruiniert wird.

Was macht ein kluger Unternehmer, wenn ihn sein wichtigster Lieferant im Stich lässt? Er sucht sich andere und setzt sicherheitshalber in Zukunft auf alternative Herstellungsmethoden. Genau so sollte die Lösung für das akute europäische Energieproblem aussehen.

So verständlich es ist, dass Notmaßnahmen für diesen Winter ergriffen werden, um die Energiepreise für Wirtschaft und Haushalte wieder einzudämmen. Nicht alle EU-Energieminister haben bei ihrem Krisentreffen am Freitag das Ganze im Auge behalten: vor allem eine Zukunft, in der irgendwann einmal die Preise wieder stabil sein müssen. Eine Zukunft, in der dieser Energiemarkt wieder funktionieren und seine Umweltziele erfüllen muss.