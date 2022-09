Wenn die britische Königin im Sozialbau landet

In Elizabeth II. wurde von vielen Autoren eine ganze Menge projiziert: die Queen als Ermittlerin, als Aussteigerin, als leidenschaftliche Leserin, aus der Sicht ihrer geliebten Hunde. Schließlich hat man sie sogar aus ihrem Palast delogiert.

Die Abteilung „Insulare Anglophilie“ war am Freitag im Gegengift naturgemäß ausschließlich damit beschäftigt, Trauerarbeit zu leisten. Die Queen ist tot! Für ihre Fans lebt sie nun nur noch in der Erinnerung. Der Älteste von uns erzählte ergriffen, wie Elizabeth II. am 8. Mai 1969 in Innsbruck auf dem Weg zum Goldnen Dachl für eine Sekunde nur fünfeinhalb Meter von ihm entfernt war. Allerdings habe er vor allem auf Prinzessin Anne geschaut. Die hatte einen orangen Mantel an, die Königin einen pinken. Deren Ehemann Philip, Duke of Edinburgh, sowie der stramme Tiroler Landeshauptmann Eduard Wallnöfer wirkten im Vergleich dazu unauffällig grau.



Kurioserweise scheinen aber Liebhaber der Literatur dieser Königin in mehr als 70 Jahren Herrschaft noch näher gekommen zu sein. In einigen fiktionalen Werken wirkt sie beinahe persönlich. Das steht in scharfem Kontrast zum üblichen Bild gekrönter, im Extremfall zudem gesalbter Staatsoberhäupter. Sie halten das Volk für gewöhnlich auf Distanz. Vor allem die Queen hütete sich davor, allzu „common“, intim oder gar unklug politisch zu werden. Eher umarmte sie ein Pferd als ein menschliches Wesen. Die mit abgründigem Humor gesegneten Briten haben dieweil offenbar dazu geneigt, diese Eigenart literarisch auszugleichen.