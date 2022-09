Die eiserne Queen, der altgrüne König

Elizabeth II. verfügte über jene Eigenschaften, die wir im Krisenjahrzehnt so dringend leben müssten. Der Tod der Ikone ist ein schwerer Verlust für Europa.

An der Spitze regiert jahrzehntelang eine Frau. Die Regierung wird innerhalb von 50 Jahren das dritte Mal von einer Premierministerin geführt. Der Ersten Dame im Reich folgt nach ihrem Tod nun ein feinsinniger Kenner von Architektur und Pionier in Sachen biologische Landwirtschaft. Das klingt wie einer dieser skandinavischen Wunderstaaten, die uns schon in der Schule als große Vorbilder genannt wurden. Doch die Rede ist von Großbritannien, das seine Königin, Galionsfigur eines noch immer starken Reichs und moralische Übermutter der Nation, verloren hat.



Der Verlust und der Abschied der bisher zweitlängstdienenden Regentin wird zu einem kollektiv weltweit erlebten Moment, den sich Millionen Menschen merken werden. Für Großbritannien und Europa ist es ein historischer Verlust und Abschied von der eigenen Größe. In der 70 Jahre dauernden Ära Elizabeth zerbröselte das britische Königreich zu einem mittelgroßen Land und einem vor allem symbolisch zusammengehaltenen Staatenbund aus England, den mit Abspaltung kokettierenden Töchtern wie Schottland und ehemaligen Kolonien, die mehr oder weniger klar mit der nostalgisch verharmlosten Vergangenheit brechen wollen. Es spricht viel dafür, dass Charles III. und sein vorgesehener Nachfolger, William, das Commonwealth nicht mehr werden zusammenhalten können.