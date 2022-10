Neues Badehaus am Klopeiner See

Neu und ganzjährig: das Badehaus am Klopeiner See.

Raus aus der Sauna, rein in die Schneekammer und ab in den See. Nach Millstätter See und Wörthersee hat jetzt auch der Klopeiner See ein Badehaus. Damit soll der Ganzjahrestourismus in der Region etabliert werden.

Wo sind die Badeseen in Europa am wärmsten? Im Süden – eh klar. Also im Süden Österreichs, in Kärnten. Anfang September hat der Klopeiner See manchmal noch 28 Grad, und er speichert die Wärme bei einem langen Altweibersommer bis weit in den Herbst hinein. Wen es dennoch fröstelt, der kann sich seit Kurzem in einer der fünf Saunas im Kärntner Badehaus aufwärmen. Betreiber Stefan Krainz (47) hat damit am Ostufer eine Wellnessoase zwischen dem Kitzelberg und dem Georgibergl geschaffen, die Urlaubern und Einheimischen das ganze Jahr offen steht.

Schnee auf Knopfdruck

Wenn Körper und Kopf, etwa nach einem langen Wandertag in den nahen Karawanken, nach Erholung verlangen, ist ein ausgiebiger Saunagang mit Aufgussprofi Gold wert. „Schnee wird bei uns jeden Tag produziert“, erklärt Krainz und öffnet schwungvoll die Tür zum Schneeraum. „Ein Knopfdruck, und der Schneesturm beginnt.“ Sofort schweben einem Schneeflocken entgegen – das bringt Erfrischung und Abkühlung in Sekunden.

Es gibt auch eine Schneemaschine. Anja Wagner

Nur wenige Meter entfernt ist der beheizte Outdoor Infinity Pool (36 Grad) mit Blick über den Klopeiner See plus Sonnenuntergang am Abend. Mit tiefrot-orangefarbenem Himmel, dass es kitschiger nicht geht. Hübsch anzuschauen auch von der 200Quadratmeter großen Dachterrasse des zweistöckigen Gebäudes.

Sauna zum See

„Natürlich gibt's auch einen eigenen Seezugang über die Wiese“, sagt Krainz. „Demnächst wird die letzte Sauna fertig: Direkt am Ufer mit Panoramafenster zum Klopeiner See.“ 140 Besucher können das Wellnessareal gleichzeitig nutzen. Und da Sauna hungrig und durstig macht, wurde geschickt eine Verbindung zum bestehenden Restaurant Seerose nebenan entworfen, sodass Badehausbesuchende im eigenen Bademantelbereich essen und genießen können.

Lichte, moderne Architektur in langer Badetradition am Ostufer des Klopeiner Sees. Südkärnten

Einfach waren die Baubedingungen auf dem Ufergrundstück allerdings nicht: Der sumpfige Untergrund musste gesichert und mit 70 Pfählen 19 Meter tief in der Erde bearbeitet werden, um die Gebäude und den Außenpool tragen zu können.

Die Saison erweitern

Mit dem Badehaus Klopeiner See wurde ein entscheidender Schritt zur Verlängerung der Saison in den Herbst hinein gesetzt – weg von der klassischen Sommerdestination.

Abendstimmung über dem Klopeiner See. Südkärnten

Robert Karlhofer, Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten freut sich über den Impuls: „Die Nachfrage nach Seenwellness bei uns ist heuer im Vergleich zum Vorjahr um 640 Prozent gestiegen.“ Damit bekommt die Region jetzt eine moderne Wellnessinfrastruktur mit FKK-Bereichen, Ruhezonen und den Klopeiner See als natürliches Tauchbecken. Mit diesem Projekt ist der Klopeiner See nicht nur der wärmste Europas, sondern auch der mit der höchsten Saunakonzentration in Kärnten. Das ist Seenwellness im Süden.

WASSER FEST UND FLÜSSIG Badehaus: Täglich geöffnet von zehn bis 21 Uhr. Massagen nach Anmeldung. Pause von 3.11. bis 7.12. für Abschlussarbeiten. Im Winter voraussichtlich täglich geöffnet ab 14 Uhr. Freitag/Wochenende/Feiertag ab vormittags. Eintritt für Besucher ab 16 Jahren. Mit angeschlossener Gastronomie. www.badehaus-klopeinersee.at Infos: Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten. www.suedkaernten.at Compliance: Die Recherche wurde unterstützt von der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten.

