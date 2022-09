Charles III. sprach am Freitagabend erstmals als neuer König an die britische Nation.

In seiner ersten Rede als neuer König versprach Charles III., sein ganzes Leben, sei es „lang oder kurz“, dem Dienst an seinen Untertanen zu widmen. An seine verstorbene Mutter gerichtet sagte er: „Meiner Mama will ich nur Danke sagen.“

Großbritanniens neue König Charles III. sprach am Freitagabend erstmals als neuer Monarch an das britische Volk. Neben vielen Bekundungen seiner tiefen Zuneigung und Dankbarkeit an seine Mutter, die am Donnerstag verstorbene Queen Elizabeth II., gab er dassele Versprechen seiner Mutter zum lebenslangen Dienst an seinem Volk erneuert. Das ab, das auch Elizabeth einst versprochen habe, nämlich „ihr ganzes Leben, möge es kurz oder lang sein“, dem Dienst an ihren Untertanen zu widmen. Dieses Versprechen habe sie gehalten und er wolle es nun erneuern, sagte der 73-jährige Charles.

>> Hier der Link zum Video der Rede auf YouTube

„Meine Mutter war eine Inspiration, ein Vorbild für mich und meine ganze Familie.“ Er fühle tiefe Dankbarkeit für die mehr als 70 Jahre, die die Queen gedient habe, voller Würde und Pflichtgefühl, aber auch „mit Wärme, Humor und der Fähigkeit, in allen Menschen das Beste erkennen zu wollen“, sagte Charles.

Die Rede wurde auch zu Beginn des Gedenkgottesdiensts in der St.-Paul’s-Kathedrale in London ausgestrahlt. Dort hatten sich mehrere tausend Menschen versammelt. Am Ende der Zeremonie wurde erstmals seit Jahrzehnten die britische Nationalhymne mit der geänderten Zeile „God Save The King“ (dt.: „Gott schütze den König“) gesungen.

Charles traf bereits Liz Truss

Sein Sohn und Thronfolger William ernannte Charles zum neuen Prinzen von Wales. Es sei ein Privileg gewesen, diesen Titel zu tragen, sagte

Charles in der Fernsehansprache. Er sei sich sicher, dass William (40) und dessen Frau Kate (40) als Prinz und Prinzessin von Wales weiterhin die britische Gesellschaft „inspirieren“ und „nationale Debatten anführen“ würden. Bisher hatte Charles selbst den Titel Prinz von Wales getragen.

Seine Frau Camilla - nun "Queen Consort" - trug den Titel Herzogin

von Wales.

Auch Harry, der jüngere Bruder Williams, und seine Frau Meghan wurden von Charles direkt angesprochen. Das Paar hatte die Pflichten der Königsfamilie niedergelegt und war in die USA ausgewandert. „Ich will ebenfalls meine Liebe für Harry und Meghan ausdrücken, die weiterhin ihr Leben Übersee aufbauen, ausdrücken“, sagte er.

Ein erstes Treffen mit der neuen Premierministerin Liz Truss hat Charles bereits absolviert. Er habe schon viel für das Land getan, etwa durch seine Bemühungen im Umweltschutz. „Wir schulden ihm Loyalität und Hingabe“, sagte sie. „Die Krone wird fortbestehen, die Nation wird fortbestehen, und in diesem Geiste sage ich: Lang lebe der König“, so Truss im Parlament. Der neue britische König hat sich bei seiner ersten Audienz mit Premierministerin Truss sehr persönlich gezeigt. Wie auf einer Videoaufzeichnung zu hören war, sagte Charles über den Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II.: "Das war der Moment, vor dem ich mich gefürchtet habe, und ich weiß, dass es vielen Leuten ähnlich ging."

Truss begrüßte den Monarchen mit einem Knicks und sprach ihm ihr Beileid aus. "Es war so berührend heute Nachmittag, als wir ankamen, all diese Menschen zu sehen, die gekommen waren, ihr Beileid auszusprechen und Blumen zu überreichen", sagte Charles.

(red.)