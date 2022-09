Laura Sachslehner tritt als ÖVP-Generalsekretärin zurück

Am Freitagnachmittag drohte ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner den Grünen noch mit dem Koalitionsende - jetzt geht sie selbst, mit harter Kritik an der Partei-Spitze.

ÖVP-Generalsekretärin Sachslehner hat Samstagvormittag ihren Rücktritt verkündet. Damit war die 28-Jährige nicht einmal ein dreiviertel Jahr im Amt. In einer Pressekonferenz erläuterte die Politikerin den Ursprung dessen: der Klimabonus für Asylwerberinnen und -Asylwerber. Am Freitagabend hatte es kurz danach ausgesehen, die türkis-grüne Koalition könnte an der Frage, ob Asylwerber den Klimabonus erhalten sollen, zerbrechen. Zumindest dann, wenn man eine Aussage der nun ehemaligen ÖVP-Generalsekretärin ernst nahm. Diese forderte die Änderung einer von der ÖVP mitbeschlossenen Regelung, dass Flüchtlinge nach sechs Monaten im Land Anspruch auf die Leistung haben. Sachslehner hatte am Freitagnachmittag gar ein Koalitions-Aus in den Raum gestellt, und preschte dabei mit einer Aussendung vor: „Die Grünen müssen sich hier bewegen. Ansonsten ist für die Volkspartei eine rote Linie überschritten. Das können und wollen wir nicht akzeptieren.“

Damit hat Sachslehner der Bogen endgültig überspannt. Von der ÖVP wurde sie noch am Freitagabend zurückgepfiffen. ÖVP-Klubchef August Wöginger richtete aus, dass die Regelung bleibe und betonte die Pakttreue der ÖVP. Nach dem von ihr ausgelösten Krach wird Sachslehner nicht mehr Generalsekretärin der ÖVP sein, wie die „Presse“ noch vor der Erklärung Sachslehners aus Parteikreisen erfuhr. Den Rücktritt hat Sachslehner selbst nun bestätigt. Bei einer Pressekonferenz am Samstagvormittag unterstreicht sie einmal mehr ihre Aussage des Tages zuvor. Sie sei sich dessen bewusst, dass Regierungsarbeit ein Kompromiss sei, aber „es gibt rote Linien.“

In der Verhandlung darüber, ob auch Asylwerber den Klimabonus erhalten sollen sowie über eine Erhöhung von Sozialleistungen und Mindestsicherung, sieht sie ein Aufgeben der volksparteilichen Werte. „Dafür sind wir nicht gewählt worden.“ Nichtsdestotrotz müsse sie den Weg der Partei, und der Koalition, akzeptieren, aber es verlange nach einer Konsequenz, einem Schritt zurück. Als Generalsekretärin der ÖVP zieht sie sich damit zurück, der Politik und der Partei werde sie aber weiterhin verbunden sein. Damit verabschiedete sich die nun ehemalige Generalsekretärin, eine der wenigen verbliebenen Vertreterinnen einer türkisen Rechtsaußenlinie. Fragen ließ sie keine zu.

(kk/evdin)