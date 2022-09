ÖVP-Generalsekretärin Sachslehner tritt zurück

Am Freitagnachmittag drohte ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner den Grünen noch mit dem Koalitionsende - jetzt geht sie selbst, wie die „Presse“ erfuhr.

Am Freitagabend sah es kurz danach aus, die türkis-grüne Koalition könnte an der Frage, ob Asylwerber den Klimabonus erhalten sollen, zerbrechen - zumindest wenn man eine Aussage der ÖVP-Generalsekretärin ernst nahm. Diese forderte die Änderung einer von der ÖVP mitbeschlossenen Regelung, dass Flüchtlinge nach sechs Monaten im Land Anspruch auf die Leistung haben - obwohl die Grünen das zuvor schon abgelehnt hatten. Sachslehner preschte am Freitagnachmitag mit einer Aussendung vor: „Die Grünen müssen sich hier bewegen. Ansonsten ist für die Volkspartei eine rote Linie überschritten. Das können und wollen wir nicht akzeptieren.“

Allein: Von der ÖVP wurde sie noch am Freitagabend zurückgepfiffen. ÖVP-Klubchef August Wöginger richtete aus, dass die Regelung bleibe und betonte die Pakttreue der ÖVP.

Nach dem von ihr ausgelösten Krach wird Sachslehner nicht mehr Generalsekretärin der ÖVP sein, wie die „Presse“ aus Parteikreisen erfuhr. Um 10 Uhr wird sie ihren Rückritt bei einer „persönlichen Erklärung“ verkünden.