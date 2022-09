Formel 1: Williams wechselt Fahrer wegen Blinddarmentzündung Albons

(c) IMAGO/Motorsport Images (IMAGO/Alastair Staley)

Der Niederländer Nyck de Vries wird am Sonntag sein Renndebüt in Monza feiern, wenn auch mit keinen schönen Grund.

Ersatzfahrer Nyck de Vries wird am Sonntag sein Renndebüt in der Formel 1 geben. Der 27-jährige Niederländer ersetzt für den Rest des Grand-Prix-Wochenendes in Monza den Stammpiloten Alex Albon bei Williams. Der 26-Jährige aus Thailand hatte sich Samstagfrüh nicht wohlgefühlt, nach Teamangaben hat er eine Blinddarmentzündung.

"Alex ist in guter Stimmung und das Team wünscht ihm eine rasche Erholung", verlautete Williams in einer Aussendung. De Vries hat 2019 die Formel 2 und 2021 die Formel E gewonnen.

