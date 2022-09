Wenn ein »Lehrling« mit 73 König wird

Britische Qualitätszeitungen geben Charles III. recht unterschiedliche Ratschläge, wie er sein Amt zu gestalten habe. Konservative Blätter loben die Tradition, liberale fordern Reformen. Einig ist man nur darin, dass sich Manches verändern müsse.

Die Königin ist tot! Es lebe der König! So reibungslos ist die Thronfolge in den erblichen Monarchien gedacht. Am Donnerstag starb Elizabeth II. aus dem Hause Windsor, nach mehr als siebzig Jahren im Amt. Am Freitag hielt ihr Sohn bereits als Charles III. einen emotionalen Nachruf auf seine Mutter.



Wie haben seriöse Tageszeitungen in England auf diesen Wechsel an der Spitze des Vereinigten Königreiches, des Commonwealth sowie der Anglikanischen Kirche reagiert? Mit jeweils Dutzenden Seiten, mit Sonderausgaben, erwartungsvoll; immerhin steht der Name Charles in der britischen Geschichte für radikale Veränderungen. Der erste, ein Stuart, wurde 1649 nach dem Bürgerkrieg von siegreichen Republikanern wegen Hochverrats hingerichtet, der zweite, dessen Sohn, steht für die Restauration von 1660. Die Königswürde wurde wieder hergestellt.