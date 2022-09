„Ich befinde mich in meinem vorletzten Berufsabschnitt“, sagt Alexander Wrabetz. Was er in seinem letzten tun wird, kann der frühere ORF-Chef nicht sagen. Er glaubt nicht an Pläne, sondern setzt auf den Zufall und Gelassenheit. Um das Fortbestehen des ORF macht er sich Sorgen, schließlich hat er sich „20 Jahre furchtbar abgestrudelt, um ihn zu erhalten“, sagt er.

13 Jahre waren Sie ORF-Generaldirektor. Seit Jänner 2022 sind Sie es nicht mehr. Ist es Ihnen auch gedanklich gelungen, die Verantwortung für den ORF abzugeben?

Alexander Wrabetz: Ich war 23 Jahre beim ORF in einer Spitzenposition, das ist schon ein Lebensabschnitt. Ich versuche, die richtige Balance zu finden. Einerseits sage ich mir: „Ich bin jetzt nicht mehr dafür verantwortlich, was dort passiert.“ Andererseits weiß ich, dass es mich immer beschäftigen wird, wie es dem ORF geht. Jahrelang war mein erstes Ritual in der Früh, mir die Quoten des Vortages, die Werbeerlöse und noch ein paar andere Finanzparameter anzuschauen. Es auf einmal nicht mehr tun zu müssen, war schon gewöhnungsbedürftig. Darum war es wichtig, dass ich die ersten Wochen nach meinem Ausscheiden im Ausland verbracht habe. Das hat mir gutgetan.

Wussten Sie nach diesen Wochen, was Sie künftig tun wollen?

Ich wusste, was ich nicht will. Es hätte beruflich Möglichkeiten gegeben, ins Ausland zu gehen. Aber ich fühle mich sehr wohl in Wien, und ich brauche jetzt auch nicht den modernen Supermanager zu spielen. Mein jetziger Berufsabschnitt ist zwar nicht mein letzter, aber mein vorletzter. Da möchte ich die Dinge so machen, dass sie sich für mich gut anfühlen.

Und was fühlt sich jetzt gut für Sie an?