Formel 1: Leclerc lässt Tifosi in Monza mit Pole Position hoffen

Der Heim-GP beginnt für Ferrari nach Wunsch: Charles Leclerc geht von der ersten Startposition ins Rennen.

Charles Leclerc hat beim Ferrari-Heimrennen in Monza die Pole Position geholt. Der Ferrari-Star aus Monaco fuhr am Samstag in der Qualifikation für den Formel-1-Grand-Prix von Italien die Bestzeit. Neben ihm wird George Russell (Mercedes) als Zweiter ins Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF1, Sky) gehen, weil eine ganze Riege um Weltmeister Max Verstappen wegen des unerlaubten Wechsels von Motorenteilen zurück gereiht wurde.

Verstappen war, nach seiner Bestzeit im dritten Training etwas überraschend, 145 Tausendstelsekunden langsamer als Leclerc unterwegs. Nach Platz zwei beginnt der WM-Führende als Vierter die Aufholjagd. Der im WM-Rennen weit führende Niederländer schien am Samstag nicht unzufrieden. "Es war eine gute Runde, das Paket für morgen passt." Seine Devise: "Sich aus dem Verkehr und Schwierigkeiten raushalten und schnell davonkommen."

Leclerc hatte schon 2019 in Monza die Bestzeit erzielt und danach das Rennen auch gewonnen.

