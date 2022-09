Würde ist ein Imperativ

Fühlen wir uns plötzlich alle als Briten oder warum geht uns der Tod der alten Dame so nahe? Vielleicht war ihr Königtum ein versteckter Reichtum für alle.

Den überzeugendsten Ausdruck, warum wir alle so um die Queen trauern, hat wohl Wolfgang Greber in der „Presse“ gefunden, indem er von unser aller „England-Oma“ geschrieben hat. Eine alte Dame in Vorkriegsqualität, wie sie heute nicht mehr hergestellt wird. Und sie war ja immer und überall – und immer war sie so souverän sie selbst. Helen Mirren hat gesagt, dass die Queen „in mehr als 50 Jahren ihre Würde, ihr Pflichtgefühl und ihre Frisur bewahrt“ hat. Aber erklärt das schon die ganze Innigkeit, mit der sich auf den sozialen Medien so viele zu einer Person äußern, von der sie wenig mehr wissen, als dass es in ihrer Familie drunter und drüber geht?



Königin Margarethe von Dänemark ist immerhin auch schon seit 50 Jahren Königin, aber wir wissen nicht einmal, wie ihr Titel auf Dänisch heißt. Ist es einfach so, dass Britishness eine so überragende weltweite Markenqualität erreicht hat, dass eine Ikone dieser Marke uns mehr beeindruckt als irgendwelche Royals von anderswo? Der Brennpunkt einer Ellipse, die von James Bond, Rosamunde Pilcher, vom Blood-Sweat-and-Tears-Winston und von Winnie Puuh aufgespannt wird?



Vielleicht hat doch die Monarchie damit zu tun. Während Länder wie Schweden oder Spanien den Eindruck machen, dass sich bei ihnen das Königtum eher nur versehentlich erhalten hat, ist es für die Britishness eine tragende Säule. Für Tony Blair hat die Queen „all das verkörpert, was uns stolz darauf macht, britisch zu sein.“ Und in der Welt war sie die Monarchin schlechthin, „nicht eine Königin, sondern DIE Königin“ (ebenfalls Tony Blair).



So hoffe ich, dass unsere Trauer nicht nur daher kommt, dass wir im Herzen alle Briten sind, sondern auch, dass die Königin von England uns wie jeder wahre Monarch an unsere eigene Königswürde erinnert hat, an die Königswürde jedes Menschen. Papst Johannes Paul II. hat, kaum aus dem kommunistischen Polen gekommen, über den „zentralen Sinn“ dieser Königswürde geschrieben, der „im Vorrang der Ethik vor der Technik, im Primat der Person über die Dinge, in der Überordnung des Geistes über die Materie“ bestehe. Diese Würde drücke sich aus „in der Bereitschaft zum Dienst nach dem Beispiel Christi“, weil man „nur wirklich herrschen kann, indem man dient“.



Und „um würdig und wirksam den anderen dienen zu können, muss man sich selbst zu beherrschen vermögen, muss man jene Tugenden besitzen, die diese Beherrschung ermöglichen.“ Da sind wir dann wieder ganz bei der Queen – die uns vielleicht geholfen hat, in uns eine Ahnung von unserer eigenen Würde hochzuhalten.

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.

