Raiders Tirol verpassen ELF-Finale

Die Innsbrucker verloren ihr Halbfinale gegen Hamburg 7:19. Am Sonntag spielen die Vienna Vikings um das zweite Final-Ticket.

Die Raiders Tirol haben das Finale der European League of Football (ELF) am 25. September in Klagenfurt verpasst. Die Innsbrucker verloren am Samstag ihr Halbfinalspiel bei den Hamburg Sea Devils mit 7:19 (7:10). Der norddeutsche Vorjahresfinalist, das beste ELF-Team im Grunddurchgang, trifft im Endspiel auf den Sieger der Partie zwischen den Vienna Vikings und den Barcelona Dragons. Das zweite Semifinale findet am Sonntag in Wien statt (14.45 Uhr).

Das Tiroler Team von Coach Kevin Herron lag schnell 0:10 hinten, konnte aber den Rückstand durch einen Touchdown von Tight End Markus Schaberl bis zur Halbzeitpause in Grenzen halten. In der zweiten Hälfte entwickelte sich eine Abwehrschlacht auf beiden Seiten, offensiv gelang nicht viel. Während die Hamburger zumindest drei Fieldgoals erzielten, konnten die Innsbrucker gegen die stärkste Defensive der Liga nicht mehr anschreiben. Die Raiders dürfen sich aber über das Erreichen des Halbfinales in ihrer ELF-Debütsaison freuen.

(APA)