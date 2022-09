Die Frucht, die (noch) keiner kennt

Thomas Labuda, Juliane Reiterer, Veronika und Richard Erasim vor ihren Pawpaw- Bäumen in Rabensburg. Außen ähnelt die Frucht einer unreifen Mango, das Aroma erinnert an verschiedene tropische Früchte.

Im nordöstlichsten Eck von Österreich bauen die Brüder Thomas Labuda und Richard Erasim mit ihren Partnerinnen die exotische Pawpaw an – und produzieren auch regionale Bio-Haselnüsse und Mandeln.

Wenn Thomas Labuda von seinen Früchten spricht, gerät er direkt ins Schwärmen: „Wenn man die Pawpaw einmal isst, dann vergisst man das nicht“, sagt er. „Sie ist einfach was ganz anderes als alles, was man bei uns sonst so kriegt.“ Tatsächlich kommt in der eher unauffälligen, grünen Frucht eine Fülle tropischer Aromen zusammen: Je nach Sorte schmeckt man Mango und Banane, Ananas und Litschi, einen Hauch Vanille oder bei ganz reifen Früchten sogar karamellige Noten.

Wer noch nie von der Pawpaw gehört, geschweige denn sie gekostet hat, ist freilich in guter Gesellschaft. Im Supermarkt stolpert man eher nicht zufällig über die Frucht, die von außen an eine grüne Mango oder eine kleine Papaya erinnert. Und sogar in ihrer Heimat Nordamerika ist die Indianerbanane, wie sie auf Deutsch auch genannt wird, nicht besonders bekannt – wenngleich sie dort schon von den Ureinwohnern geschätzt wurde.