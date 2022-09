Zeitenwende für ein Inselreich im Dauer-Krisenzustand

Proklamation von Charles III. zum König im Kronrat. Links: Labour-Chef Keir Starmer und die Ex-Premiers Tony Blair, Gordon Brown, Boris Johnson, David Cameron, Theresa May, John Major

Der Tod von Queen Elizabeth II. fällt in eine Zeit, in der das Land mit etlichen Unbillen hadert. Das Königreich trauert jetzt, aber die alltäglichen Probleme werden bald wieder wichtiger sein.

Sogar das Wetter scheint mitzuspielen. Am Tag nach dem Tod der Queen liegen dicke Wolken über dem Zentrum Londons, immer wieder sieht es so aus, als würde es gleich regnen. Von der U-Bahn-Station Green Park zieht ein Menschenstrom nach Süden, durch den Park zum Buckingham Palace. Viele Leute tragen Union-Jack-Fahnen, andere haben Blumensträuße mitgebracht, viele sind dunkel gekleidet.

Zoë Nicholson – 27 Jahre alt, braune Locken, Brille – ist eine von ihnen. Zwei Bouquets liegen auf ihrem Arm, sie wartet auf eine Freundin, bevor sie losgeht zum Palast. „Die Queen war ein so großer Teil meines Lebens“, sagt sie. „Sie hat ihr ganzes Leben für dieses Land aufgegeben – und ich habe großen Respekt für dieses Pflichtgefühl.“ Eigentlich sei sie keine Royalistin, sagt Nicholson, aber Elizabeth sei eine konstante Präsenz im öffentlichen Leben gewesen. In ihrem Familien- und Freundeskreis sei die Nachricht von ihrem Tod am Donnerstag wie eine Bombe eingeschlagen. „Ich erhielt unzählige Textnachrichten und Anrufe. Es ist einfach herzzerreißend.“