Das Bauchgefühl trügt nicht

Claudia Koller und Sophie Rendl von der neuen Vertrauensstelle gegen Gewalt und Belästigung in Kultur, Kunst und Sport sprechen über den Zeitpunkt, wann man sich melden soll.

Am Anfang und Ende steht das eigene Bauchgefühl. Immer. Das ungute Gefühl, das ausschlägt, wenn einem der Regisseur oder Yogalehrer viel zu häufig über den Körper streicht.

Alles im Sinn der Arbeit natürlich. Oder das Gefühl, permanent von seiner Sporttrainerin über die eigenen körperlichen Grenzen gebracht zu werden, obwohl man schon am Rande des Nervenzusammenbruchs ist.

Das Gefühl, dass in gewissen Situationen etwas nicht stimmt, dass man übergangen, diskriminiert, beleidigt, beschimpft, belästigt, körperlich angegriffen wird – in jedem Fall Grenzen überschritten wurden. „Dann bitte jederzeit melden“, sagt Claudia Koller. Lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. „Wir helfen, das Erlebte einzuordnen. Was wir nie machen werden, ist jemanden wegzuschicken, weil wir sagen: Da ist jetzt zu wenig passiert.“ Und ihre Kollegin Sophie Rendl fügt hinzu: „Die Deutungshoheit liegt immer bei den Betroffenen. Es geht nicht darum, was der Täter denkt.“