Was Holzaktien attraktiv macht

Über einen geschlossenen Fonds kann man sich an einem ganzen Waldgrundstück einfach beteiligen.

Wer sich nicht gleich einen ganzen Wald zulegen möchte, hat andere Möglichkeiten zu einem grünen Investment: Man kann sich etwa an Forstunternehmen oder Papierherstellern beteiligen.

Wien. Wer möchte nicht nachhaltig sein Geld investieren? Das Angebot an grünen Finanzprodukten wird immer größer, wobei dieser Boom auch zur Folge hat, dass Anleger leicht die Übersicht verlieren, zumal bei manch einem Angebot die Nachhaltigkeit nur schwer zu überprüfen ist. Warum sich also nicht auf ein spezielles Gebiet konzentrieren? Vor Kurzem haben wir über den Kauf eines Waldes berichtet („Die Presse“ vom 29. August). Wem das zu aufwendig und arbeitsintensiv ist, der muss sich dennoch nicht von einem entsprechenden Investment verabschieden. Einschlägige Aktien, Fonds oder ETFs (nicht gemanagte Fonds) bieten die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die Wald besitzen, verwalten oder mit Holz bzw. Zellstoff und Papier gute Geschäfte machen.

Faktum ist, dass Holz nicht nur als Bau- und Werkstoff immer größere Bedeutung hat, sondern auch als erneuerbarer Energieträger. Weil die weltweiten Waldflächen eher ab- denn zunehmen, gleichzeitig aber die Nachfrage vor allem in den USA und China steigt, verteuert sich Holz – es ist inzwischen fast ein Luxusgut. Dazu kommt, dass während der Pandemie, aber eigentlich schon seit der Finanzkrise 2008, weniger gebaut worden ist. Da besteht nun ein großer Nachholbedarf. Auch Papier ist trotz Digitalisierung noch lang nicht aus der Mode.