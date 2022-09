Mit seinem Bestseller "Mein Herz so weiß" wurde er auch in Österreich berühmt.

Am Sonntag ist in Madrid der spanische Schriftsteller und Erfolgsautor Javier Marías im Alter von 70 Jahren gestorben. Marías, der mit seinem Bestseller "Mein Herz so weiß" auch in Österreich berühmt wurde, gehörte zu den bedeutendsten zeitgenössischen Schriftstellern Spaniens.

(APA)