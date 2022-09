Serbien: Weniger Kühe und leere Milchregale

Trockenheit und steigende Energiepreise verschärfen die Probleme der Milchbauern auf dem Westbalkan.

Belgrad. Nur die Frühaufsteher haben in Serbiens Lebensmittel- und Supermärkten noch eine Chance. Einige verlorene Packungen Soya-, Kokos-, Ziegen- und Schokomilch zieren im Aroma-Markt in der Belgrader Ulica Njegoševa die gähnend leeren Milchregale. „Versuchen Sie es morgen wieder“, sagt die Verkäuferin mit einem Achselzucken: Seit Monatsbeginn ist Milch in Serbien zur Mangelware geworden.

Serbien habe „genug Milch“, versicherte der allgewaltige Staatschef Aleksandar Vučić am Wochenende nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats. Doch die Leute würden sich „ohne irgendwelchen Grund“ mit „ungeheuren Mengen“ an Milch eindecken, klagt der nationalpopulistische Landesvater: „Wir können nicht genug Milch haben, wenn ihr 36 Liter H-Milch kauft.“