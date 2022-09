Schweden wählt: Sozialdemokraten laut Prognosen voran

Erste Hochrechnungen deuten auf Sieg der regierenden Sozialdemokraten hin. Diese bekräftigen die Absage an die Schwedendemokraten, die indes im Aufwind sind.

Bei der Parlamentswahl in Schweden liegt das linke Wahlbündnis von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson laut ersten Prognosen mit äußerst knappem Vorsprung in Führung. Die Sender SVT und TV4 prognostizierten am Sonntagabend einen Abstand zwischen 0,6 und 2,6 Prozentpunkten zum rechten Lager. Sensationell gut schnitten demnach die rechtsradikalen Schwedendemokraten (SD) ab, die erstmals in der Geschichte Schwedens zweitstärkste Kraft werden dürften.

Laut der vom Sender TV4 veröffentlichten Prognose kamen die vier Linksparteien auf 50,6 Prozent der Stimmen und die vier Parteien des rechten Lagers auf 48 Prozent. Der Sender SVT prognostizierte einen noch deutlich knapperen Ausgang, mit 49,8 Prozent für die Linke und 49,2 Prozent für die Rechte. Beide Prognosen sahen die SD mit einem Stimmenanteil zwischen 20,5 und 21,3 Prozent als zweitstärkste Kraft.



Das Rechtslager aus Moderaten, Christdemokraten und Liberalen unter Führung des Spitzenkandidaten Ulf Kristersson hatte mit einem Tabu gebrochen und war zur Wahl erstmals ein Bündnis mit den Schwedendemokraten eingegangen. Sollte das Rechtslager noch die Mehrheit bekommen, würde die ultrarechte Partei erstmals an der Regierung in Stockholm beteiligt sein.

Umfragen hatten die beiden Lager schon vor dem Wahltag nahezu gleichauf gesehen. Allerdings zeigte die Vergangenheit, dass solche Exit-Polls in Schweden oft ungenaue Ergebnisse lieferten. Mit aussagekräftigeren Hochrechnungen wurde für 22.00 Uhr gerechnet.

Andersson (55) bekräftigte bereits vor der Wahl ihre Ablehnung der Schwedendemokraten. Sie sei sehr enttäuscht, dass sich andere Parteien in der Hinsicht anders entschieden hätten, sagte sie mit Blick auf den bürgerlichen Oppositionsführer, Ulf Kristersson.

Wichtiges Thema Bandenkriminalität

Knapp 7,8 Millionen Menschen waren wahlberechtigt. Die Sozialdemokraten stellen im Reichstag (349 Abgeordnete) nur 100 Abgeordnete und werden von 75 Abgeordneten linker und linksliberaler Parteien und der Zentrumspartei von Fall zu Fall unterstützt. Die Mitte-rechts-Opposition (174 Sitze) besteht vor allem aus der Moderaten Sammlungspartei (70 Sitze) und den nationalistischen Schwedendemokraten (61). Wie bereits 2018 wird mit einer langen und komplizierten Regierungsbildung gerechnet.

Die wichtigsten Themen im Wahlkampf waren die stark gestiegenen Energiepreise und die grassierende, primär migrantische Bandenkriminalität. Letztere zeigt sich seit Längerem immer wieder in oft tödlichen Schüssen sowie Bombenanschlägen. In keinem anderen Land in Europa habe sich so eine Lage entwickelt wie in Schweden, sagte der Parteichef der Moderaten, Ulf Kristersson. Selbst Premier Andersson musste zugeben: „Das ist eine schwedische Epidemie.“

Überzogene Toleranz

Vielfach wird jetzt die lange Tradition der recht schrankenlosen Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten, der extremen Toleranz und des politisch korrekt motivierten Wegsehens von Behörden und Medien bei Problemen mit Zuwanderern etwa aus Nahost und Afrika heftig kritisiert. Man sei zu naiv gewesen, heißt es sogar von Sozialarbeitern mit migrantischen Wurzeln.

Dass das lang neutrale Land infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine ebenso wie Finnland beschlossen hat, der Nato beizutreten, war indes kaum Wahlkampfthema. Hier hat das linke politische Spektrum alte Forderungen von rechts übernommen. Auch das Thema Klimawandel spielte kaum eine Rolle, von Klimaaktivistin Greta Thunberg (19) war nur noch wenig zu hören. Andersson wurde 2021 als Nachfolgerin ihres Parteikollegen Stefan Löfven ins Ministerpräsidentenamt gewählt. (APA/DPA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.09.2022)