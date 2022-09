Unbeteiligte bei illegalem Autorennen in Wien getötet

Ein 26-Jähriger war mit seinem Fahrzeug am Schottenring bei Rot über die Kreuzung zur Wipplingerstraße gerast und gegen den Pkw einer Frau geprallt. Sie erlag im Spital ihren Verltzungen.

Bei einem Wettrennen zwischen zwei Autofahrern auf der Wiener Ringstraße ist am Sonntagabend eine unbeteiligte Person getötet worden. Ein 26-Jähriger war mit seinem Fahrzeug am Schottenring bei Rot über die Kreuzung zur Wipplingerstraße gerast und gegen den Pkw einer Frau geprallt. Die 48-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus, berichtete die Polizei am Montag.

Zeugen berichteten von einem Rennen mit einem weiteren Pkw. Der gesamte Vorfall wurde mitgefilmt. Das Video wurde sichergestellt, hieß es vonseiten der Polizei. Eine Amtsärztin stellte bei dem 26-jährigen mutmaßlichen Unfalllenker Übermüdung fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er festgenommen.

(APA)