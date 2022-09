Geldwäscherei: Sechs Monate bedingt für Mensdorff-Pouilly

Der Lobbyist und Landwirt muss zudem 50.000 Euro zurückzahlen, die er damals als unrechtmäßige Bereicherung eingesteckt haben soll. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Rüstungslobbyist und Landwirt Alfons Mensdorff-Pouilly ist am Montag im Wiener Straflandesgericht wegen Geldwäscherei zu sechs Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden. Die Strafe wurde für eine Probezeit von drei Jahren bedingt ausgesetzt. Das heißt: Der 69-Jährige muss nicht ins Gefängnis.

Außerdem muss er 50.000 Euro zahlen, die er für die anklagegegenständlichen Geldflüsse laut Urteilsbegründung mindestens bekommen haben soll. Es war bereits das zweite gegen ihn angestrengte Verfahren, in dem ihm Geldwäscherei vorgeworfen wurde. 2013 gab es einen Freispruch, wobei der damalige Richter dem Lobbyisten in der Urteilsbegründung dennoch die Leviten las.

"Gericht ist Gericht, Entscheidung ist Entscheidung", so Mensdorff-Pouilly am Montag nach der Urteilsverkündung. "Ich verstehe es nicht, weil ich in diesem Fall nichts angestellt habe." Er habe allerdings die Herkunft des von ihm weitergeschleusten Geldes nicht überprüft, so Mensdorff-Pouilly vor Journalisten: "Ich habe damals überhaupt nicht darüber nachgedacht". Das alles liege 15 Jahre zurück. „Damals war das anders." Würde man ihm heute 50.000 Euro überweisen, würde er umgehend einen eigenen Akt anlegen und zur Sicherheit auch gleich eine Anzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft machen.

Urteil nicht rechtskräftig

Mensdorff-Pouilly, der in Boullevardmedien auch gern Graf Ali genannt wird, soll Gelder eines früheren Bereichsleiters des Eurofighter-Herstellers EADS verschoben haben. Dieser soll ab März 2005 mittels Scheinverträgen rund 93 Millionen Euro von der EADS Deutschland GmbH (EADS-D) an die Vector Aerospace LLP überwiesen haben. Der größte Teil davon - nämlich 84 Millionen Euro - soll als "eine schwarze Kasse zur Verfolgung von außerhalb der legitimen unternehmerischen Interessen der EADS-D stehenden Zwecken" dotiert worden sein. Zwei Millionen Euro sollen unter dem Zahlungszweck "Vergütung" auf dem Konto einer in Wien etablierten Gesellschaft gelandet sein, die dem Einflussbereich Mensdorff-Pouillys zuzurechnen gewesen sei und die dieser weitergeleitet habe.

Es sei ein "starkes Indiz, wenn hier Gelder behoben und weitergegeben und nicht gegencheckt werde, wo sie hinfließen“, sagte Richter Michael Tolstiuk, der zuletzt Beweisanträge (weitere Zeugenladungen) des Verteidigers Sascha König abgelehnt und damit den Fall als spruchreif eingestuft hatte.

Es sei anzunehmen gewesen, dass die Gelder (zwei Millionen Euro), die Mensdorff damals weitergeleitet hatte, aus einer strafbaren Handlung stammten. Diesen Umstand habe der Angeklagte in Kauf genommen. Und somit mit bedingtem Vorsatz gehandelt. Gemäß richterlichem Ermessen habe Mensdorff mindestens 50.000 Euro für seine Dienste einbehalten. "Ich nehme an, dass auch eine bedingte Strafe Sie davon abhält, neuerliche Taten zu begehen“, schloss der Richter.

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte im Plädoyer darauf aufmerksam gemacht, dass Mensdorff „sauberes Geld“ quasi produziert habe. In einem gewissen Gegensatz zum späteren Urteil hatte die WKStA-Vertreterin Beatrix Winkler erklärt: „Er steht nicht vor Gericht, weil er Geld behalten hat, sondern weil er die Herkunft von Geldern verschleiert hat und diese so weitergegeben hat, dass deren Herkunft eben nicht mehr nachvollziehbar ist."

Zum Urteil gab die WKStA „keine Erklärung“ ab. Sie kann nun drei Tage überlegen, ob sie mit diesem einverstanden ist oder ob sie Rechtsmittel dagegen einbringt. Auch der Verurteilte erbat Bedenkzeit. Er wolle sich nun noch mit seinem Anwalt beraten, sagte Mensdorff-Pouilly nach Schluss der Verhandlung den Pressevertretern. Zwischen den Zeilen war zu registrieren, dass der im Burgenland lebende Lobbyist und Landwirt (Mensdorff-Pouilly ist mit Ex-ÖVP-Frauenministerin Maria Rauch-Kallat verheiratet) mit dem Urteil leben kann, was auf einen möglichen Rechtsmittel-Verzicht hindeutete.