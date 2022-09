ORF-Urgestein Thomas Prantner geht

34 Jahre war Prantner beim ORF, zuletzt kandidierte er als Generaldirektor. Er gründet eine Beratungsfirma.

Thomas Prantner verlässt Ende September nach 34 Jahren den ORF. Der 58-Jährige war den Großteil davon in Führungsfunktionen tätig. So agierte er fünf Jahre als Online-Direktor, wobei er maßgeblich an der Gründung der ORF-TVthek im Jahr 2009 beteiligt war. Später betätigte er sich als Onlinechef und stellvertretender Technikdirektor. Zuletzt fiel er mit einer erfolglosen Bewerbung für den ORF-Generaldirektorenposten auf. Nun gründet Prantner die Beratungsfirma C3.

Als er 1988 als Redakteur in der ORF-Pressestelle startete, habe es de facto ein ORF-Sende- und Empfangsmonopol, keine Konkurrenzprogramme, kein Internet, kein E-Mail gegeben, erinnerte sich Prantner. "Aber damals wie heute galt und gilt die öffentlich-rechtliche DNA des ORF: Der ORF war und ist ein unverzichtbares, wichtiges, unabhängiges und verlässliches Informationsmedium für Österreich und seine Menschen."

Derzeit sieht er mehrere Herausforderungen für den ORF. Nicht nur die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs setzen dem größten Medienhaus des Landes zu. Auch herrsche eine noch nie da gewesene Konkurrenzsituation auf dem Programm- und Werbemarkt sowie ein Kampf um die Aufmerksamkeit speziell junger Zielgruppen. Zudem erforderten die Verhandlungen mit Politik und Verlegern zur Digital-Gesetzgebung Verhandlungsstärke.

"Ich denke, die neue Geschäftsführung mit Generaldirektor Roland Weißmann wird all diese Themen offensiv und selbstbewusst angehen, Reformen in allen Unternehmensbereichen vorantreiben und vor allem die Digitalisierungsoffensive in hohem Tempo fortsetzen", so Prantner.

