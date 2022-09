Die Tiroler Behindertenorganisationen fordern von der künftigen Landesregierung Maßnahmen bei Teuerung, Personalmangel. Von den Regierungsparteien wird ein Schulterschluss verlangt.

Tiroler Behindertenorganisationen haben vor der anstehenden Landtagswahl von der künftigen Landesregierung schnellstmöglich Maßnahmen in Sachen Teuerung, Personalmangel und im Bereich der Behindertenhilfe gefordert. Alle Regierungsparteien, unabhängig von der Parteifarbe, hätten sich in einem Schulterschluss für die "Menschenrechte von Behinderten" einzusetzen, hieß es am Montag unisono bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Man habe aktuell den Eindruck, dass in der Tiroler Politik zum Teil noch "antike Bilder vom Behindertenbereich vorherrschen", meinte etwa Ludwig Plangger, Obmann des Behindertenorganisationen-Dachverbandes argeSODiT und Geschäftsführer der MOHI Tirol, die sich um sozialintegrative Alltagsbegleitung kümmert. Man müsse jetzt jedenfalls konkret bei den "hohen Wohn-, Energie- und Fahrtkosten ansetzen und damit bei den Tarifen für Sach- und Personalkosten nachziehen", meinte er. Ansonsten steuere man direkt auf einen "Teilhabenotstand" zu und könne die derzeitige Qualität der Behindertenbetreuung nicht mehr lange gewährleisten, so Plangger.

„Großes Engagement von Einzelpersonen"

Auch beim Thema Fachkräftemangel müsse die künftige Landesregierung sehr rasch agieren, strich Georg Willeit, Vorstandsmitglied der argeSODiT und Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol heraus. "Es braucht beispielsweise unbedingt eine Task-Force Personalmangel", betonte er. Auch eine Lohngestaltung, die das Ost-West-Gefälle berücksichtige und eine Pflegereform, die eine finanzielle Gleichstellung von facheinschlägigen Mitarbeitern ermögliche, seien zentral, so Willeit.

Darüber hinaus benötige es dringend einen Bedarfs- und Entwicklungsplan für die Tiroler Behindertenhilfe, sagte Gabriela Ebner-Rangger, Mitglied der argeSODiT und Geschäftsführerin der IWO, die im Bereich des integrierten Wohnens agiert. "Nur damit ist eine langfristige Sicherstellung etwa von mobilen Unterstützungsleistungen gewährleistet", so Ebner-Rangger. Insgesamt fehle derzeit der "niederschwellige Zugang" für behinderte Menschen und es gebe "Versorgungslücken", hielt sie fest.

Mit der bisherigen Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) habe man bei diesen Fragen und Diskussionspunkten ein gutes Übereinkommen gehabt und sei "in regem Austausch gewesen", erklärte Plangger. Es dürfte aber nicht ein "großes Engagement von Einzelpersonen" bleiben, so Plangger. Vielmehr müssten sich die neuen Regierungsparteien "zusammentun" und die anstehenden Punkte auf "inhaltlicher Ebene abarbeiten", forderte er.

(APA)