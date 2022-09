Versicherungen werden teurer werden

Naturkatastrophen kurbeln das Versicherungsgeschäft an. Im Bild ein Löschflugzeug Anfang September in Hemet, Kalifornien.

Die Rückversicherungsbranche ist sich sicher: Der Klimawandel und wirtschaftliche Unsicherheit werden eine höhere Nachfrage nach Risikoabsicherung bringen. Und die Preise treiben.

Die Rückversicherungsbranche rechnet mit weiteren Preissteigerungen. In einer Welt mit wachsenden geopolitischen Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheiten und dem Klimawandel sei mit einer verstärkten Nachfrage nach Schutz vor Risiken zu rechnen, teilte Swiss Re am Montag anlässlich des Branchentreffens „Rendez-Vous de Septembre" in Monte Carlo mit.

Aktuell sei die Branche besonders mit Themen wie Inflation oder Rezession konfrontiert. Hinzu kämen Energieschocks, Cyberrisiken oder Probleme in den Lieferketten.