Ein erster Abschied in den Highlands

Trauerzug in Edinburgh

Schottland trauert. Der Sarg mit dem Leichnam von Königin Elizabeth wurde in der Kathedrale von Edinburgh aufgebahrt. Zu Schottland hatte die Queen eine besondere Beziehung, die der neue King Charles III. fortsetzen will.

Rund einen Kilometer führte der Trauerzug entlang der Royal Mile durch die Altstadt im schottischen Edinburgh. Hinter dem in die royale Standarte eingehüllten Sarg mit dem Leichnam der verstorbenen Queen Elizabeth gingen in einer Reihe ihre vier Kinder: King Charles, der älteste Sohn, seine Schwester, Prinzessin Anne (72), sowie die Brüder Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58).

Drei Geschwister trugen ihre bunten Uniformen der britischen Armee. Einer war im schlichten schwarzen Anzug erschienen: Die Königin hatte ihrem Zweitältesten, Prinz Andrew, aufgrund seiner Verwicklungen in einen Missbrauchsskandal alle militärischen Titel aberkannt. Doch in ihrer Trauer um ihre mit 96 Jahren verstorbene Mutter waren die Geschwister im Gedenkgottesdienst in der St.-Giles-Kathedrale geeint.

Bis Dienstagnachmittag können die Schotten noch Abschied nehmen von ihrer Queen, dann wird der Leichnam von der Royal Air Force nach London überstellt.

Und sie verabschieden sich in großen Scharen von Queen Elizabeth II.