Mitreden: Welche Serien begeistern Sie?

Die Emmys wurden verliehen - Anlass, um einen Blick auf die Serienlandschaft zu werfen: Welche Serien schauen Sie derzeit? Welche haben Sie besonders begeistert - oder beeindruckt? Diskutieren Sie mit!

Haben Sie schon je von "Succession" und "Ted Lasso" gehört? Bei den Emmys sind die beiden Serien jedenfalls seit Jahren Fixstarter und wurden heuer einmal mehr in wichtigen Kategorien ausgezeichnet. Auch die Satire „White Lotus“ räumte ab. Bekannter - und auch um einiges umstrittener - ist die brutale südkoreanische Serie „Squid Game“: Hauptdarsteller Lee Jung-jae wurde zum besten Drama-Darsteller gekürt.

Seit den „Waltons“ (die übrigens ihr 50-jähriges Jubiläum feiern) hat sich am Serien-Markt einiges getan. Vor allem durch das Aufkommen der Streamingdienste erhielt das Format Serie Aufwind und einen neuen Stellenwert. Serien wurden in den Feuilletons als das „bessere Kino“ abgefeiert, „Game of Thrones“ wurden zum Massenereignis, genau wie „The Walking Dead“, der Streamingdienst „Netflix“ zum unbestrittenen Platzhirschen.

Aber trifft das alles heute noch zu? Katrin Nussmayr nimmt in einer ausführlichen Analyse die aktuellen Entwicklungen ins Visier: Es gebe immer mehr Streamingdienste, schreibt sie. Die Vormachtstellung von Netflix bröckelt und „so mancher Nutzer fragt, für wie viele unterschiedliche Plattformen er eigentlich zu zahlen bereit ist.“

Hinzu kommen neue Entwicklungen wie die Rückkehr der Werbung, was Nussmayr zu der Frage führt: „Wird Streaming jetzt wieder so wie Fernsehen?“ Auf das ganz große Serien-Ereignis á la „Game of Thrones“ wartet man weiterhin - und angesichts der vielen neuen Serien und Streamingdienste geht der Überblick schnell verloren. Die fünf populärsten Serien weltweit sind laut der Branchenplattform „IMDb" derzeit jedenfalls folgende:

Diskutieren Sie mit: Welche Serien haben Sie besonders begeistert und beeindruckt? Welche Geheimtipps haben Sie? Nutzen Sie Streamingdienste und wenn ja welche? Und: Wie zufrieden sind Sie damit?