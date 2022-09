Der Sarg der Queen wird nach London überführt

Nach Trauerfeierlichkeiten im schottischen Edinburgh wird der Sarg der Queen am Dienstag nach London überführt. Bis zum Staatsbegräbnis am Montag hat die Londoner Bevölkerung Zeit, sich zu verabschieden.

Der Leichnam von Queen Elizabeth II. wird am Dienstagabend von Schottland in die britische Hauptstadt London überführt. Per Flugzeug soll der Sarg um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit von Edinburgh nach London gebracht werden, Flugzeit ist etwa eine Stunde. Mit an Bord ist die Tochter der Queen, Prinzessin Anne. Der Sarg von Elizabeth II. wird dann zum Buckingham-Palast gefahren, wo er über Nacht bleibt. König Charles III. ist aktuell auf dem Weg nach Nordirland.

Gestern wurde der Sarg der Queen zunächst von Balmoral, wo sie am Donnerstagabend im Alter von 96 Jahren verstarb, nach Edinburgh überführt. Dort gab es am Montag eine Prozession, zu der auch der neue König angereist war. König Charles III. führte in der Altstadt den Trauerzug mit dem Sarg an. Tausende Schottinnen und Schotten säumten den Weg, als neben Charles auch seine Geschwister Prinzessin Anne, Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) hinter dem Leichenwagen schritten. Die Prozession führte von der königlichen Residenz, Palace of Holyroodhouse, zur gut einen Kilometer entfernten St.-Giles-Kathedrale, in der ein Gottesdienst stattfand.

Zu Schottland hatte die Queen eine besondere Beziehung: Ein erster Abschied in den Highlands

Der geschlossene Sarg wurde dort aufgebahrt, damit die Bevölkerung weiter Abschied nehmen kann. Am Montagabend standen die vier Kinder der Queen an den vier Seiten des Sarges und hielten eine kurze Totenwache.

Unzählige Menschen in Schottland nutzen die Chance, sich von der Queen zu verabschieden. (c) AFP or licensors

Charles und Camilla reisen nach Nordirland

Der Monarch und seine Ehefrau reisen am Dienstag von Edinburgh nach Nordirland. In der nordirischen Hauptstadt Belfast besuchen Charles und Königin Camilla eine Ausstellung im Schloss Hillsborough über die lange Bindung zwischen Elizabeth II. und der britischen Provinz. Zudem sind Treffen mit dem britischen Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris und Chefs der nordirischen Parteien geplant.

Im Regionalparlament wird Charles eine Beileidsbekundung entgegennehmen. Später nimmt das Königspaar an einem Gebet in der St.-Anne-Kathedrale teil. Charles' Reise nach Schottland ist Teil der Trauertage, die Besuche des neuen Königs in allen vier britischen Landesteilen vorsehen. Am Dienstag ist Nordirland an der Reihe, auch ein Besuch in Wales ist noch geplant.

Prinzessin Anne bei den Trauerfeierlichkeiten in Edinburgh. (c) AFP or licensors

Am Mittwoch führt Charles dann in London einen Leichenzug an, der vom Buckingham-Palast zum Parlament führen soll. Dort wird der Sarg auf einem als Katafalk bezeichneten Gerüst in der Westminster Hall ab 17.00 Uhr (Ortszeit) aufgebahrt. Zur Totenwache werden Hunderttausende Menschen erwartet. Erste Queen-Fans warten dort schon.

Bereits in der Nacht auf Dienstag hat in London eine Generalprobe für die Prozession des Sarges am Mittwoch stattgefunden. Vor Sonnenaufgang probten am Dienstag Tausende Soldaten in zeremonieller Uniform samt einer von sieben Pferden gezogenen Kutsche für die Prozession. Anstelle des Sarges mit der am Donnerstag gestorbenen Königin wurde bei der Probe ein schwarzer Sarg auf der Kutsche platziert.

Die Prozession will geübt sein: vor Sonnenaufgang probten Soldaten in London. (c) AFP or licensors

Der größte Polizeieinsatz der Geschichte Großbritanniens

Bis zum Morgen des Staatsbegräbnisses hat die Bevölkerung die Möglichkeit, der Queen einen letzten Besuch abzustatten und sich zu verabschieden. Das Staatsbegräbnis, zu dem Bundespräsident Van der Bellen als Vertreter Österreichs anreisen will, ist für Montag kommender Woche, den 19. September, angesetzt.

Auch andere Staatsoberhäupter haben sich angekündigt, so beispielsweise der japanische Kaiser Naruhito und seine Frau Masako oder die neuseelänische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern in Begleitung des Königs der Maori, Tuheitia Paki. Der australische Premier Anthony Albanese hat sogar angekündigt, dass zehn Bürgerinnen und Bürger mit ihm zum Staatsbegräbnis nach London reisen dürfen. Ebenfalls angekündigt haben sich US-Präsident Joe Biden, der französische Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen. Vertreter aus Russland und Belarus, sowie Myanmar sind britischen Medienberichten zufolge nicht zu dem Begräbnis eingeladen.

Die Veranstaltung ist auch eine enorme Herausforderung für die Sicherheitskräfte. "Dies wird wahrscheinlich die größte Polizei- und Schutzoperation sein, die das Vereinigte Königreich je durchgeführt hat", sagte Nick Aldworth, ehemaliger Nationaler Koordinator für die Terrorismusbekämpfung, der Zeitung "The Independent". "Es braucht nur ein Auto, eine Person, die etwas Abscheuliches tut, und Menschen werden verletzt und getötet." Die Bedrohungslage sei eine ganz andere als bei früheren königlichen Beerdigungen, wie beispielsweise bei der Königinmutter 2002 oder der von Prinzessin Diana 1997. Die stärksten Sicherheitsvorkehrungen werde es in und um den Bezirk Westminster geben, in dem das Parlament, die Westminster Abbey - wo die Trauerfeier mit den Staatsgästen stattfindet - und der Buckingham Palace liegen, sagte Stuart Cundy, stellvertretender Präsident der Metropolitan Police.

Die Briten erhalten für das Begräbnis einen Extra-Feiertag. Bis dahin gilt Staatstrauer. Am Abend vor dem geplanten Staatsbegräbnis, am Sonntag um 21 Uhr, sind die Briten von der Regierung in London zu einer Schweigeminute für die Queen aufgerufen.

(APA/red)