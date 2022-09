Kuh attackiert in Tirol eigenes Kalb und verletzt 74-Jährigen

Der Mann versuchte das Kalb zu retten und wurde selbst von dem Muttertier verletzt.

Ein 74-Jähriger ist am Montag in Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) von einer Kuh verletzt worden. Das Tier gebar auf einer Weide ein Kalb und attackierte dieses dann, berichtete die Polizei. Der Mann - ein Nachbar des Besitzers - beobachtete dies, ging auf die Weide und versuchte, das Kalb zu retten. Das Muttertier ging dann aber auf den 74-Jährigen los. Ein weiterer Nachbar lenkte schließlich die Kuh ab, woraufhin sich der Verletzte in Sicherheit bringen konnte.

(APA)