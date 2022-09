Neu zum Hören: Braucht man heute überhaupt noch eine Kreditkarte?

Der Finanzpodcast der „Presse“ ist der erste kompakte Hör-Ratgeber für den Finanzalltag aus Österreich. Jeden Montag sagen wir Ihnen, wie Sie Ihr Geld am besten anlegen oder ausgeben sollten und beantworten Fragen, die sich jeder irgendwann stellt, aber nicht zu fragen traut. Was mache ich mit meinen ersten 10.000 Euro? Was tun mit meinem Ersparten in Zeiten hoher Inflation? Wozu gibt es eigentlich Zinsen? Die Kalte Progression wird abgeschafft - und was heißt das für mich? Wir reden über Geld und zeigen, dass das Spaß macht.

Redaktion: Susanne Bickel und Anna Wallner.

Produktion: Georg Gferer/audio-funnel.com

Grafik: David Jablonski.